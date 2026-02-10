可逮捕羈押高金素梅嗎？律師曝關鍵、揭前例給答案

記者李鴻典／台北報導

無黨籍立法委員高金素梅疑涉及利用人頭詐領助理費，今（10）日遭檢調搜索，話題延燒。台北地檢署發出新聞稿表示，本案為法務部調查局國安站報請該署指揮偵辦。陳君瑋律師說，立委除現行犯外，會期中不得逮捕（包含羈押）。如果她持續詐領，就是現行犯，不需要立法院同意。反之，若不是現行犯，則需要立法院同意。

無黨籍立委高金素梅。

台北地檢署指出，高金素梅及其張姓助理等人，因涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，10日主任檢察官、檢察官指揮國安站調查官，持法院核發搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及相關人員之住居所等共30處，並通知相關人員共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

陳君瑋律師發文寫下：

一、基本上高金涉及都是詐領錢財

（一）詐領助理費：雖然1月底已除罪化，但沒有也不能溯及，修法前犯罪，還是《貪污條例》五條二項，七年以上徒刑。

（二）醫療器材案：此部分不明，一般實務上是非法輸入製造醫療器材，依照《醫材法》62條，三年以下徒刑，但是否此部分與中國資金有關，需要進一步查證。

（三）詐領協會補助款，此部分構成《貪污條例》五條二項，七年以上徒刑。

二、立委除現行犯外，會期中不得逮捕（包含羈押）。如果她持續詐領，就是現行犯，不需要立法院同意。反之，若不是現行犯，則需要立法院同意。

陳君瑋律師也貼出之前的新聞參考：「（時任）立法院長游錫堃表示，（台北地方法院）函請本院許可羈押委員蘇震清、廖國棟、陳超明一案，各黨團同意列入，予以許可羈押。」所以是有前例的。

韓國瑜針對高金素梅遭搜索發表談話

陳君瑋律師進一步表示，早上搜索高金素梅，立法院長韓國瑜是同意的。偵查中，搜索目的，往往是為了下一步的聲押，所以韓國瑜同意搜索，若法院要羈押，不宜反對。過去游錫堃曾同意許可羈押蘇震清、廖國棟、陳超明等人。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

無罪推定原則。

