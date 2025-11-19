可遇不可求！紐西蘭驚現極罕見粉紅蚱蜢 專家曝成因

一隻罕見的粉紅色蚱蜢在紐西蘭被發現，專家憂這罕見個體更容易被掠食者盯上。圖／翻攝紐西蘭保育部

紐西蘭南島近日出現一起罕見景象.......一隻「粉紅色」蚱蜢被保育人員意外發現，牠罕見的色澤讓專家直呼「可遇不可求」。

根據媒體報導，當時保育部（DOC）研究團隊正在麥肯齊盆地（MacKenzie Basin）特卡波湖（Lake Tekapo）附近進行年度蚱蜢調查，意外發現這隻粉紅色的蚱蜢。牠們是紐西蘭特有種，也是當地最大型的低地蚱蜢，外觀通常呈灰褐色，與其棲息地的河石融為一體，粉紅色個體極為罕見。

廣告 廣告

參與調查的保育巡守員珍・夏里（Jen Schori）表示，她過去只聽過有人見過粉紅蚱蜢，但從未親眼遇上，「當時真的非常興奮，粉紅色蚱蜢實在極少出現。」她推測，這種罕見色澤來自名為「紅質症」（erythrism）的基因突變，會使紅色色素過度生成，取代通常的自然色。

根據保育部估計，全國僅剩約 250 至 1000 隻成體健壯蚱蜢，屬於國家級瀕危物種，正面臨棲地縮減、氣候變遷與掠食者威脅等多重壓力。雌性個體體型通常為雄性的兩倍，並需要大量日照提高體溫才能順利覓食與使體內的卵成熟。夏里形容，這種蚱蜢外型獨特，「看起來幾乎像史前生物」。但牠們跳躍雖快，著陸卻相當笨拙，加上身形脆弱，粉紅色個體更容易被掠食者盯上，所以這次發現格外珍貴。

當地在 2018 年建起一處防掠食者圍籬，被視為全球首座昆蟲保護區。但這隻粉紅蚱蜢被發現在保護區外，因此未受到保護，「只能靠自己求生」。夏里最後補充：「牠們的名字不是白叫的，確實相當健壯。像這隻雌性又大又強壯，也許牠能成功繁殖，未來我們還有機會再看到粉紅色的個體。」



回到原文

更多鏡報報導

太帥遭盜圖15年！健身教練如「愛情詐騙代言人」 檢察官也上當

他假冒算命師「1人扮4角」騙2女上床！一審無罪 二審判決大逆轉

峇里島飯店遭臭蟲肆虐！她入住後吐血、發高燒 2天後宣告不治