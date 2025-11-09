可靠戰友！陳其邁力挺蘇巧慧「最適合的新北市長人選」

高雄市長陳其邁今(9)日在臉書貼出與蘇巧慧在立法院議場的合照，並明確表態支持。 圖/取自陳其邁臉書粉專

[Newtalk新聞]

民進黨選對會本月5日通過決議，建請中執會提名立法委員蘇巧慧代表參選2026年新北市長。高雄市長陳其邁今(9)日在臉書貼出與蘇巧慧在立法院議場的合照，並明確表態支持，形成綠營新北選戰初步定調。

陳其邁指出，他與蘇巧慧在國會是同事、在行政院是戰友，「我們一直是理念相同的好夥伴」。他強調，蘇巧慧從擔任立委第一天起便持續為新北爭取建設、支持改革、推動台灣前進，是具備行動力與責任感的政治人物。

他盛讚蘇巧慧具備完整專業背景，畢業於台大法律系、赴美攻讀法律研究所並具律師資格；在立法院任職期間，更15度獲公督盟評選為「優秀立委」，成績相當罕見。她長期關注文化與本土教育，親自製作《水獺媽媽台語說故事》Podcast，推廣母語，深受家長及兒童喜愛，「在很多小朋友心中，水獺媽媽或許比蘇巧慧還有名」。

談到新北市的未來發展，陳其邁表示，新北是全台人口最多的城市，也是北北基桃生活圈的中心，擁有山海資源與高度都市化區域，面臨多元治理挑戰，「需要一位有衝勁、能創新又會做事的新市長。我相信，巧慧就是下一階段最適合帶領新北的人選，全力支持巧慧，巧慧加油！」

對於參選議題，蘇巧慧也在臉書發文表示「已經做好準備，承擔這個重任。我不但自己要贏，也會籌組最強的團隊，帶領黨籍的新北議員候選人，一起打贏2026的選戰」。

外界解讀，隨著蘇巧慧正式表態、陳其邁公開力挺，民進黨在新北市的選戰布局日益明朗，也象徵2026地方大選號角正式吹響。

