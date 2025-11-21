可頌調酒喝過沒？Ochre全日型餐飲正式啟動，午間輕盈歐陸風味開吃！

（圖／業者提供）

瑪黑餐飲旗下「Ochre Grill & Bar」正式宣布開啟新篇章，推出全新主題〈歐陸白晝 Continental Daylight〉，象徵餐廳從夜色走向白晝，轉型為全日行餐飲。

Ochre Grill & Bar光復店精心打造全新午間Light Dining體驗，料理結構更輕盈、香氣更明亮，讓客人在白天也能被細緻的歐陸滋味溫柔包覆。午間菜單以六道全新主餐勾勒風味地圖，從爐烤青花菜的堅果香，到松露炒蛋的柔軟滑順；從炭烤章魚腳的煙燻感到白酒燴淡菜蛤蠣的海岸氣息；最後再用慢燉牛臉頰的溫暖厚度收起午間節奏。想吃點熟悉口味，海虎蝦干貝XO拌麵則是那道帶人回家的味覺收尾。

甜點也替白晝點亮一道光。檸檬塔以明亮酸甜開場，像把早晨陽光放在舌尖。更迷人的是兩款全新的午間特調：以威士忌加入可頌油洗技法調出的「Liquid Croissant 焦糖可頌」，將酥皮層次化成一口酒；另一杯「澄 Pure」，用Gin、焙茶、水蜜桃與桂花堆疊柔光系香氣，是屬於白晝最乾淨的味道。

更和知名酸種烘焙品牌Celebread的合作，推出四款全新酸種三明治，從經典法式火腿到越式仁當豬肉、從地中海風格的香料煎雞腿到帶有美式煙燻香氣的牛胸肉，每款三明治都像是把一段歐陸散步路線包進麵包裡。

另外，超人氣咖啡廳「LOST and Found」也推出全新冬季菜單。品牌用「讓迷路變得有意義」的精神延伸出全新季節菜單，從德意滿滿的番茄燉蛋早餐盤，到北歐風格的瑞士薯塔，都是最能為冬天帶來安定溫度的料理。

這次更把泰式元素完美融入歐洲早午餐的創意，像是泰泰塔可飯碗、珍珠泰奶冰沙、鴛鴦泰奶、海鹽雲朵泰奶以及西門限定的泰奶阿芙佳朵，每一杯都帶著暖橘色的溫度，像一種冬季限定的療癒魔法。

其中最受甜點迷引頸期待的，是LOST and Found與台魂法式可頌品牌「宜可頌」的首次聯名。宜可頌以台灣味結合法式技法聞名，海鹽蜜芋頭、鵝油香蔥、蜜汁叉燒等口味，是每位甜點控記憶中的幸福密碼。這次雙品牌推出三款聯名甜點，包括蝴蝶結可頌與泰卡布、泰奶可頌聖代杯，以及西門限定的冰芯千層泰奶塔，把台灣味、南洋味、法式酥香一次堆到最滿。

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

