可領普發1萬的ATM在哪？用LINE一搜就找出 使用方法看這

科技中心／倪譽瑋報導

民眾可使用LINE熱點，找出身邊能用於辦理普發1萬領現的ATM。（圖／翻攝自LINE）

普發1萬元自11月17日起正式開放「ATM領現」，民眾持金融機構提款卡、身分證號與健保卡號，到能用於辦理領現的ATM輸入資料即可。如何確認身邊的ATM能不能辦？常用通訊軟體LINE推出的「LINE熱點」能搜尋出來，並以地圖方式呈現。開啟「全民普發現金ATM查找地圖」可點此連結：https://lin.ee/ihIih7r

普發1萬ATM領現開放 操作方式、資格一次看

普發現金1萬元上路，除了登記入帳、等待錢匯入指定帳戶之外，也可以「ATM領現」直接拿現金。17日起民眾可至貼有「普發現金識別貼紙」的指定ATM操作；領取時，成年人須準備任一金融機構提款卡，並輸入身分證或居留證號及健保卡號；若為父母或監護人代領未滿13歲的孩童，則需輸入父母或監護人的身分證號，孩童僅需提供健保卡號。

要從ATM領普發，只需插入提款卡、選擇「全民＋1 政府相挺」項目，輸入上述證號、密碼資料即可。要注意，13歲以上者一律要本人來領錢；未滿13歲的孩童「其他親友不能幫忙領」，只可由父母或監護人代領；7歲至未滿13歲可由父母代領，也可用自己的提款卡領；未滿7歲兒童須由「父母或監護人的提款卡代領。」

用LINE熱點找查「可操作領1萬的ATM」地圖

至於如何找到「可用於操作領普發1萬」的ATM？可打開通訊軟體LINE，到「主頁」點選「顯示全部」，接著在欄位中找到「LINE熱點」。在LINE熱點中搜尋「普發」或是「2025一萬元普發ATM」即可找到周邊能用於領1萬的ATM，有需求也能讓ATM以地圖方式呈現。

在個人主頁中點選「顯示全部」。（圖／翻攝自LINE）

點開「顯示全部」後找到「LINE熱點」。（圖／翻攝自LINE）

用LINE熱點搜尋「普發」即可找到能操作的ATM。（圖／翻攝自LINE）

此外，找到的ATM能夠以連結轉發家人好友，協助長輩尋找領錢地點。如果在手機上逐步叫出LINE熱點太麻煩，可直接點選這網址：https://lin.ee/ihIih7r (手機電腦都可開啟) ；或用手機掃以下QR Code。

用手機掃此QR Code，即可打開LINE熱點中的「全民普發現金ATM查找地圖」。（圖／翻攝自LINE）

資料來源：LINE官方blog

