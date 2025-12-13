可食用紙上桌！新北紙感餐會翻轉紙張想像展永續設計

（記者陳志仁／新北報導）紙張除書寫與包裝，還能以哪些形式走入生活？新北市設計中心以創新策展概念推出「紙感餐會」，攜手台灣手工造紙代表廣興紙寮，將「可食用紙」從嗅覺、味覺、觸覺等五感切入，展現紙材在永續設計與跨界應用上的多元可能，引導民眾以更生活化的方式理解材料設計的新樣貌。

圖／新北市設計中心年度成果活動「紙感共聚」，以「紙感餐會」為亮點；圖為烏來馬告香料雞腿捲，佐以可食用的蔥紙入菜。（新北市政府文化局提供）

新北市政府文化局長張䕒育說，廣興紙寮長年以台灣植物纖維推動自然造紙工藝，近年進一步發展「可食用紙」，以紫蘇、刺蔥、蔥、玫瑰花瓣等蔬果纖維取代傳統紙漿，製成可入口、具天然香氣的食用紙，能切絲、烘烤或入菜，延伸為「紙飯糰」、「紙燒餅」等創意料理，展現紙張在飲食文化中的全新可能。

張䕒育指出，「紙感餐會」以紙泡茶與季節性食材入菜的可食用紙為主軸，透過五感體驗呼應設計中心今年展出的「永續紙造所」主題，讓紙張從工藝與材料研究走入更具體的生活場景；此外，詳細資訊可至新北市設計中心粉絲專頁查詢。

新北市設計中心執行長朱惕之表示，設計中心以「永續紙造所」為基礎，從材料研究、跨界合作到城市品牌實踐，持續以設計力推動城市治理與產業創新；未來也將以永續精神為核心，深化與在地的連結，讓設計成為城市韌性的關鍵動能。

新北市設計中心也同步展現年度成果，包括協助淡水古蹟博物館完成全新品牌識別，並促成與一之鄉、掌門精釀、春一枝等民間品牌合作，共同開發具博物館特色的文創商品，讓文化內容透過設計被更多民眾看見。

新北市設計中心自2024年成立以來，已匯聚近百位平面、產品、多媒體及空間設計等領域的專業設計師，未來將持續作為公私部門媒合平台，串聯產業需求，提升在地設計能量能見度，打造更永續且具韌性的城市未來；「永續紙造所」即日起展出至明（115）年2月27日，於新板藝廊三樓免費開放參觀。

