「可食用紙」入菜 揭開紙材多元應用與永續設計

新北市設計中心執行長朱惕之表示，新北設計中心透過設計力推動城市治理與產業創新。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市設計中心舉辦年度成果活動「紙感共聚」，以「紙感餐會」為亮點，攜手台灣手工造紙代表廣興紙寮，以可食用紙為創新元素，從嗅覺、味覺、觸覺等五感體驗切入，呈現紙材在永續設計與跨界應用上的多元可能，期能引導民眾以更科普、生活化的方式理解紙張與材料設計的新樣貌。

新北市文化局指出，這次「紙感餐會」成果展示以紙泡茶與季節性食材入菜的可食用紙為主軸，透過五感體驗呼應設計中心今年展出的「永續紙造所」主題，讓紙張從工藝與材料研究走入更具體的生活場景。

「永續紙造所」即日起至明年二月廿七日於新板藝廊三樓展出，每日上午九點至下午五點開放免費參觀，歡迎對於印刷與紙品應用領域有興趣的民眾前往參觀。

府文化局表示，廣興紙寮以台灣植物纖維為基礎，長年推動自然造紙工藝，更進一步延伸為「可食用紙」，以紫蘇、刺蔥、蔥、玫瑰花瓣等蔬果纖維取代紙漿，製成能入口、帶有自然香氣的食用紙，可切絲、烘烤或入菜，並發展成「紙飯糰」、「紙燒餅」等創意點心，展現紙張在飲食文化中的全新可能。

新北市設計中心執行長副市長朱惕之表示，今年以「永續紙造所」展覽為基礎，從材料研究、跨界合作到城市品牌的實踐，持續以設計力推動城市治理與產業創新，未來也將以永續精神為核心，深化與在地的連結，讓設計成為推動城市韌性的動能。另設計中心也展現一年來在城市品牌與產業合作上的成果。

朱惕之表示，新北市設計中心自去年成立以來，累積近百名來自平面、產品、多媒體、空間等領域的專業設計師；未來將作為公私部門媒合平台，串聯產業需求，提升在地設計能量的能見度，為新北市打造更完整的創意人才網絡。