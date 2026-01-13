台七線明池坍方600立方土石阻路公路局緊急搶修

台七線六十八公里處坍坊預計傍晚通車。（公路局提供）

記者張正量／宜蘭報導

受近期宜蘭地震與連日降雨影響，北橫公路台七線六十八點七公里明池路段十三晨發生大規模土石崩落，坍方量估約六佰立方公尺，造成道路全面中斷。公路局已啟動搶修作業，預計下午五時可望搶通，並同步啟動替代道路規劃。

事發後，東區養護工程分局獨立山工務段立即封閉現場道路，出動機具與人員戒護與清理，並透過沿線CMS可變資訊看板、警廣及通報觀光旅宿業者等方式，發布最新道路訊息，提醒民眾注意。公路局指出，實際通行時間仍需視坍方清理進度與邊坡穩定情況而定，如作業順利有機會提前開放；若天候或安全因素不佳，也可能延後通行，用路人也可改台七線六十八公里往桃園大溪接國道三號。

公路局並呼籲，用路人於大雨期間儘量避免進入山區，因坍方與落石風險高，路況多變難以掌握。連續降雨後山區道路更易不穩定，災後搶通時間需依災情規模調整，建議民眾提前規劃行程及因應措施，避免受困或滯留。