台三線古坑綠隧北端對撞事故 5人受傷經救護送醫救治

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】古坑鄉綠色隧道公園北端和斗六市交界的台三線路段，今（1）日清晨發生一起2車迎面對撞事故，造成5人受傷，由雲林消防局派遣救護車分別送往台大雲林分院和斗六成大醫院救治，其事故肇因正由警方調查中。

古坑鄉綠色隧道公園北端和斗六市交界的台三線路段，今（1）日清晨發生一起2車迎面對撞事故（圖／民眾提供）

今（1）日清晨，和朋友分別駕乘相約前往遊樂園的黑色自小客車，在7時40左右，沿台三線由北向往南向行駛，行經古坑鄉綠色隧道公園北端和斗六市交界的台三線路段，遭對向另部休旅車突然偏離車道而迎面相撞；經雲林消防局獲報後，立即派遣古坑、公園、斗南、六合計出動各式消防車2部、4部救護車前往搶救。

雲林消防局派遣救護車將受傷的5人，分別送往台大雲林分院和斗六成大醫院救治。（圖／民眾提供）

雲林消防局救護人員抵達後立即進行搶救，將2將自小客車內意識清醒，胸腹疼痛的22歲陳姓男子送往台大雲林分院；另外將乘坐休旅車意識清醒，雙手雙腳封閉性骨折，胸腹疼痛的29歲朱姓男子，送往台大雲林分院；意識清醒，頭及右腳撕裂傷的6歲朱姓男童也送往台大雲林分院；意識清醒，頭部挫傷、腹部疼痛的19歲陳姓女子則送往斗六成大醫院；另名意識清醒，右腳撕裂傷、腹部擦傷的29歲黃姓男子也送往斗六成大醫院。