台三線一日2起事故 警車巴庫撞重機幸無人傷亡
浪漫台三線苗栗路段，一直是大型重機熱門路線，儘管警方利用各種措施加強防堵意外事故發生，但事故還是頻傳。7日同一地點又發生2起車禍事故，其中一起還是交通隊警車肇事，轄區大湖警分局還是依規定處理。
苗栗縣消防局7日上午接獲報案，指稱台三線119公里處，一輛大型重機事故。楊姓男子騎大型重機沿台三線北往南行駛，原本行駛於內側車道，但在過彎時輪胎壓到貓眼石，導致重機打滑。楊姓機車騎士連車帶人撞擊路旁住戶大門及圍牆柱，連住戶鐵製大門也被強大撞擊力道撞倒。救護人員到場，45歲楊姓機車騎士右手脫臼及鎖骨骨折，被消防人員緊急送醫救治。
不料，大湖警分局1個小時後再接獲交通隊通報，指台三線119公里處發生大型重機交通事故，到場發現交通隊警車於台三線旁的農路倒車出台三線時，與沿台三線北往南行的大型重機發生碰撞，幸好沒有人員傷亡。至於這起警車撞重機事故的責任歸屬，目前則由大湖警分局依法處理當中。（彭清仁報導）
