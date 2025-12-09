台上市櫃市值全球第八 總統籲加薪帶動勞資良性循環

賴清德總統今日(9日)下午以錄影方式為台灣上市櫃公司協會「十年共榮，企業永續驅動力論壇」致詞。他表示，截至今年9月底，台灣上市櫃公司總市值已突破3兆美元、排名全球第八。他呼籲上市櫃公司能將成果與員工分享、為員工加薪，帶動勞資良性循環，提升競爭力。

賴清德總統9日下午為台灣上市櫃公司協會活動錄製致詞影片。他表示，無論外在環境如何變化，數位轉型與綠色轉型、邁向永續發展都是國家和企業長遠繁榮的基石。為迎接全面智慧化新時代的來臨，政府也推動「AI新十大建設」，確保台灣在下一個世代維持競爭優勢。

總統提到，截至今年9月底，台灣上市櫃公司總市值已突破3兆美元、排名全球第八，上市櫃公司不僅是台灣經濟的火車頭，也是國家在全球變局中最關鍵的競爭力來源。他除了感謝上市櫃公司為台灣累積龐大財富，也呼籲企業領袖與員工一起分享成果。總統說：『(原音)感謝上市櫃公司這幾年經營卓越、成績斐然，除了公司顯著獲利，也為台灣累積龐大財富。因此，我希望上市櫃公司能把這份得來不易的果實跟員工一起分享、為員工加薪，帶動勞資良性循環，競爭力提升，也讓社會更安定、更和諧。』

另外，面對氣候變遷的嚴峻挑戰，賴總統指出，2050淨零排放已經是國家發展的重要目標，台灣必須推動國內產業低碳轉型與永續發展，打造完整的綠色供應鏈，才能提升產業的國際競爭力。

總統強調，轉型的關鍵在於資金和技術，因此，政府將「綠色金融」列為關鍵戰略，鼓勵資本市場發展永續金融工具，引導金融機構實施責任授信，全力引領資金流向支持ESG活動的企業。

賴總統也指出，台灣為了因應美國對等關稅衝擊，除了積極與美方進行談判、降低關稅外，也提出新台幣930億元的照顧方案，協助中小微企業金融支持、安定就業、促進研發以及開拓國際市場。

總統期盼企業能發揮「以大帶小」的精神，帶領供應鏈一起導入人工智慧，提升競爭力、落實ESG，把永續思維放進每一項決策中，共同打造經濟更強韌、社會更公平、環境更永續的台灣。