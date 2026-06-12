台上斷弦成招牌 小提琴家陳銳：我給的是百分之兩百

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）旅美台裔小提琴家也是古典音樂網紅陳銳（Ray Chen）演出經常在台上「斷弦」，讓現場樂迷「緊張」；他說斷弦都不在預期之內，「可能是因為我在台上都是付出百分之兩百為樂迷演奏。」

聽陳銳的音樂會，永遠不知道會發生什麼事，他多次在音樂會當場拉斷琴弦，卻總能以冷靜加上迅雷不及掩耳方式在幾秒鐘內與首席換琴繼續演奏，陳銳今天接受中央社記者時表示，很多人會問他拉斷弦是不是「舞台效果」，「我如果可以選擇，我會希望在最後一顆音符時拉斷，再把弦送給觀眾。」

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陳銳表示，其實聽到這些話，心裡「怪怪的」，「要是故意的話，我不會選這些樂章斷弦；又有人說，那為什麼別的演奏家都不會斷弦？我只能說，別人演奏用多少力我不知道，但我的演奏肯定都是給足200 %。」

陳銳將於13日及14日在台北國家音樂廳與高雄衛武營音樂廳舉行獨奏會，票房早就售罄，陳銳表示這次獨奏會上半場演出莫札特的「B大調小提琴奏鳴曲」，「這首曲子莫札特交稿時只寫了小提琴部分，鋼琴都還來不及寫，於是上台前放了白紙權充樂譜，這種調皮跟我很像。」

下半場以舞蹈為主題，包括巴哈選自「E大調第三號無伴奏小提琴組曲」中的「前奏曲－盧爾舞曲－嘉禾輪旋舞曲」與薩拉沙泰（SARASATE）的「卡門幻想曲」等，陳銳希望樂迷來到音樂會，就要聽到各種不同風格的樂曲，「就像試菜，會有不同的口味一樣。」

除了音樂家身分，陳銳在科技新創圈也闖出一片天，他創辦的Tonic平台讓更多喜愛小提琴的人可以在家跟著APP練琴，今年他也推出全新「AI輔助音樂課功能」，能自動為長達一小時的音樂課做摘要、畫重點，甚至重複播出，幫助老師、學生與家長更有效率找到練習重點。

「我是在創業之後，學會感恩也更加珍惜音樂家這個角色」，陳銳表示，創業後才知道，原來每個演出每個專案都是團隊合作成果，「我如果只是音樂家，可能就看不到這一點，可能我會眼光短淺，甚至認為工作人員甚至粉絲對我的照顧與付出，都是理所當然。」

至於AI浪潮是否會取代現場音樂會，陳銳老神在在表示，過去從發明收音機到網際網路興起，「每次大家都會緊張音樂廳會倒閉，事實上更做大了古典音樂市場。」陳銳說，古典音樂的舞台何其殘酷，只有最優秀的才能生存下來，「所以不用緊張AI出現，只要輕敵或偷懶，AI不來也會被取代。」（編輯：陳仁華）1150612