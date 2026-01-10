台上跳舞細肩帶突斷裂…娜扎「險走光」卻不慌不忙這麼做

古力娜扎在台上跳時，裙上的細肩帶突然斷裂險走光。（視頻截圖）

人氣女星古力娜扎擁有精緻五官及纖瘦身材，是不少人心目中的完美女神代表之一，更有「新疆維納斯」的稱號。近日，她現身主演新劇「玉茗茶骨」宣傳活動時，在跳舞環節中，裙上的細肩帶突然斷裂險走光，幸好她臨場反應夠快，不慌不忙，火速調整好肩帶再作表演。事件迅速登上熱搜並成為開年「舞台應急名場面」

從網上曝光的影片可見，身穿灰藍色薄紗低胸長裙的娜扎仙氣十足。但在台上跳舞時，她左側裙上的細肩帶突然斷裂，她及時發現並火速地用頭髮遮擋再做調整，站在一旁的其他女演員亦立刻上前遮擋。

整個過程中，娜扎表現淡定並面帶微笑，隨後就像沒有事情發生般，繼續跳舞，而且舞步未亂，相當敬業。

不少網友看了大讚娜扎反應「堪比特工拆彈」、「教科書級舞台應急」，3秒救場影片還被調侃「黑子沒截到圖，姐已自救完畢」。更有人發現她的反應與新劇角色「榮善寶」的殺伐果斷人設高度契合，相關話題引起關注。

