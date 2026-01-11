台上「短暫斷片」！ØZI鬆口險流眼淚 原因有洋蔥

ØZI去年二度站上北流開唱。（圖／奧曼音樂有限公司）





歌手ØZI去年3月22日二度站上北流開唱，三組嘉賓連環炸，還被譽為「最性感的演唱會」，他日前無預警在YouTube釋出該演唱會精華版，酷帥的ØZI更險些流下男兒淚，因為他在演唱會首度鋼琴自彈自唱寫給外婆的歌-〈If Only〉，讓大家難得看到ØZI柔軟、孝順的一面，他也表示當時「短暫斷片」，與粉絲有種「很直接、貼近的交流溫度」，新年將屆，他也祝大家馬年大發，被問及新年怎麼過？他瀟灑回：「當然是射龍門囉！」

ØZI邀請Karencici擔任嘉賓。（圖／奧曼音樂有限公司）

這場北流演唱會一開場就話題十足，ØZI 直接溜著直排輪登台，為整晚演出揭開序幕。嘉賓橋段同樣成為全場焦點。首位登場的 Karencici 與 ØZI 合唱〈ReUP〉後，Karencici還幽默向觀眾打招呼：「歡迎來到我的演唱會！」而在新歌〈FINAL、FINAL、FINAL〉的舞台上，ØZI 也邀請合唱的Gummy B與The Crane現身，作為新歌首演舞台，對三人而言都別具意義。演唱會接近尾聲，壓軸嘉賓9m88登場，與ØZI合唱新歌〈BLEU〉，最後兩人再合唱全場觀眾最期待的經典曲〈B.O〉，引發全場大合唱，氣氛推向最高點。

演唱會中最讓歌迷動容的時刻，莫過於 ØZI 首度在舞台上鋼琴自彈自唱〈If Only〉。這首歌是他寫給外婆的作品，他回憶當晚唱到這首歌時「差點哭出來」，坦言那也是他第一次在台上自彈自唱這首歌，心情非常緊張，但同時也相當感動。ØZI形容，真正進入情緒後，會出現一種「短暫斷片」的狀態，幾乎忘記自己身在舞台上，也因此讓不少觀眾看見他少見柔軟、真摯的一面。他也分享，演出結束後下台與粉絲近距離接觸的那個瞬間，讓他感受到一種「很直接、貼近的交流溫度」，成為這場北流演唱會中，對他而言最有感的一刻。

回顧這場北流舞台，ØZI 形容《SWIRL》是一個「混沌中的秩序」，也是一個階段性的總結，將他出道以來嘗試過的各種音樂風格、對自我的摸索，甚至那些混沌的狀態，全都完整收在一起。演唱會實況上線後，他也親自看過粉絲留下的長文心得，「我把每一位粉絲寫給我的500字心得都看過了，I loved it。」

演出尾聲，ØZI 也宣布之後將推出一張全新R&B專輯，並計畫打造一場超性感的「賀爾蒙派對」，全場歌迷拱他直接攻蛋。他笑喊，若真的站上台北小巨蛋：「我會情勒你們喔，說好一定要來。」至於近期工作計畫，他透露目前正處在創作期，有表演仍會繼續演出，但重心將更放在創作與沈澱上，期待做出能真正感動人的作品。



