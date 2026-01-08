台中、高雄、雲林、竹市 跟進營養午餐免費

全台吹起「營養午餐免費政策」旋風，繼台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中小營養午餐免費，基隆市7日跟進在公立國中小實施後，台中市、高雄市、雲林縣及新竹市8日也宣布自115學年起公立國中小營養午餐免費；總計全台共有17縣市提供免費營養午餐。六都唯二未實施的新北市及台南市，則分別表示滾動檢討、有壓力會再評估。

各縣市免費營養午餐統計

桃園市112年率六都之先實施免費營養午餐，前排右二為桃園市長張善政。（本報資料照片）

台中市長盧秀燕昨宣布，115學年度起公立國中小營養午餐免費，共計21.4萬學生受惠，每年經費25至30億元，她坦承財政吃緊，但會努力籌措經費，追加預算。

高雄市府6日才表示不跟進北市，昨突然逆轉宣布115學年度開始實施。市長陳其邁解釋，已研議一段時間，主要考量經費，因高雄市幅員廣大，面積超過11個台北市，這段期間參考其他五都做法，決定實施。

雲林縣長張麗善昨說，為了雲林人的尊嚴，並在立委張嘉郡允諾爭取落實新版《財劃法》下，縣府將咬緊牙根，不惜舉債，從115學年度起推動。

新竹市長高虹安8日晚間宣布，自民國115學年度起正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由市府負擔學生午餐費用，讓全市學童在校用餐無須再由家長額外負擔。

基隆市政府7日宣布跟進政策，市長謝國樑昨解釋，市政是分階段推動，至少他主政下的基市府，做到前市府未能達成的工作。

新北及台南尚未宣布營養午餐免費政策，是六都唯二。新北市長侯友宜說，公立國中小營養午餐若免費預計要投入46億元，因今年度總預算已審議通過，明年將視財政狀況再做調整。強調營養午餐涉及全國一致性政策，希望中央與地方共同討論。

台南市長黃偉哲昨表示，在《財劃法》失衡下，台北市得以推動「生生喝鮮奶」及「公私立國中小營養午餐全面免費且不排富」等政策，全台各縣市如新竹縣市、桃園、基隆與台中，都出現加碼普發現金提案，南部縣市卻愁思連修路的錢都沒有，痛斥是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的寫照，市府會再評估，預計8月、新學年度開始前拍板。

桃園市112年率六都之先實施免費營養午餐政策，市長張善政指出，看到不分藍綠縣市跟進，很欣慰大家往同一個方向前進，直言「站在孩子面前，政治可以退後一點」。

新竹縣自24年前率全國之先推動國中小免費營養午餐。縣長楊文科說，這個時代願把孩子養大不容易，公共政策不該退縮，讓孩子吃得好，是社會共同的責任。