台中七將軍爺顯靈！民政局記憶卡掉燈區 拜完5分鐘奇蹟尋回

2026中台灣燈會「幸福祈願村」展區，其中大里七將軍廟的「忠義護鄉土」燈組近日添一神奇插曲，協拍廠商在布展期間不慎掉落記憶卡，向七將軍爺祈求後竟5分鐘內尋回，讓現場工作人員驚呼連連，直呼「真的有保佑」。

中台灣燈會幸福祈願村燈區，屯區由大里七將軍廟推出七將軍爺千歲威武燈影矗立夜色中，為民眾點亮安心力量。（圖／中市民政局提供）

2026中台灣燈會將於2月15日在台中中央公園盛大登場，民政展區「幸福祈願村」攜手山、海、屯、城各區指標宮廟，以創意花燈打造沉浸式祈福燈組。屯區由大里七將軍廟推出「忠義護鄉土」祈福燈組，七將軍爺千歲威武燈影矗立夜色中，為民眾點亮安心力量。

台中市政府民政局長吳世瑋指出，大里七將軍廟主祀清同治年間因公殉職的6名清兵與一義犬，當年翁均、張烈等人奉命至霧峰柳樹湳巡察，遭遇山區番人出草掠糧，為保護百姓奮勇迎戰而壯烈犧牲，同行義犬更奔返通報求援，力竭而亡。地方士紳為感念護民之德，集資於大里杙建「忠義祠七將軍廟」，香火綿延逾百年。

大里七將軍廟以尋找失物靈驗而聞名，許多民眾遇到物品遺失，甚至家人走失時-都會前往參拜祈求指引。（圖／中市民政局提供）

在布展期間，民政局宣傳片協拍廠商於拍攝中不慎將記憶卡掉落在燈區，民政燈區佔地近1公頃，拇指大的記憶卡掉落，猶如海底撈針。當眾人遍尋不著之際，情急之下想起七將軍廟的靈驗傳聞，便趕緊到忠義護鄉土燈組前誠心向神犬及將軍們祈願，沒想到才剛祈求完不久，記憶卡隨即在5分鐘內順利找回，讓現場工作人員聽聞後嘖嘖稱奇。

財團法人台中市七將軍廟董事長李淵全表示，忠義護鄉土燈組以Q版七將軍爺千歲與義犬為設計主軸，透過可愛又不失威武的造型，詮釋七將軍爺忠義護民、守護家園的精神意象。燈組中央以山形台座象徵守護鄉里的堅實屏障，主將軍騎馬昂然立於高處，周圍搭配弓箭手、刀斧兵等將軍形象，營造出英勇鎮守、護庄平安的震撼氣勢。

民眾靠近義犬就會聽到可愛的「汪汪」聲響，象徵忠犬守護不息庇佑平安。（圖／中市民政局提供）

李董事長補充，燈組更特別設計互動驚喜，民眾只要靠近義犬，就會聽到可愛的「汪汪」聲響，讓賞燈過程充滿趣味與溫度，也象徵忠犬守護不息、庇佑平安。

民政局說明，燈會期間大里七將軍廟也特別推出「賞燈打卡送好禮」活動，於2月21日、22日、27日、28日及3月1日，每晚7時至8時30分，廟方工作人員將在「忠義護鄉土」燈組旁熱情導覽互動，民眾只要現場拍照上傳社群平台並標註「七將軍廟」，即可兌換限量七將軍廟零錢包或Q版七將軍手搖杯提袋，每日限量500份，送完為止。

相關活動資訊將公布於財團法人台中市七將軍廟臉書專頁，民政局長吳世瑋也邀請民眾把握機會來賞燈祈福、拍照打卡，把平安與好運一起帶回家。

中台灣燈會展期期間現場拍照上傳，並標註七將軍廟即可兌換「七將軍廟零錢包」或「q版手搖杯提袋」二選一。（圖／中市民政局提供）

