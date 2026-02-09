台中七旬翁涉北捷連續縱火案 今日上午移送北檢法辦

涉嫌在捷運2度縱火的台中老翁曾世源，今(2/9)日上午被警方移送法辦。呂志明攝



家住台中的72歲老翁曾世源，昨(2/8)日北上在台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁所連續縱火，台北市警察局中正一分局獲報後立即將他逮捕，並在今(2/9)上午以涉犯《刑法》公共危險罪、恐嚇危害安全等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

當老翁被警方送到北檢時，記者問他「曾先生，您有話要說嗎？」、「您為什麼要到捷運放火？」、「放火是為了陳情嗎？」老翁在面對記者所有的提問，始終不發一語。

警方調查，曾姓老翁於8日上午8時59分自台中搭乘火車北上，轉乘捷運至大安森林公園站1號出口旁男廁內縱火，隨即搭公車返回台北車站。其後，他徒步至台鐵大樓，放置4封陳情信，再前往西門町換裝。隨後，老翁再度搭乘捷運至善導寺站，於該站1號出口旁男廁內再次縱火。

大安森林公園站火警發生後，台北市消防局於上午11時53分接獲報案，指稱該站B1出口附近男廁冒出濃煙。消防人員趕赴現場時，火勢已被捷運站人員撲滅，燃燒面積約0.5平方米。未料，不到三小時後，善導寺站男廁再度發生類似火警，所幸亦未造成人員傷亡。

警方查出，曾嫌在縱火過程中燃燒稻草，並多次變裝以逃避追查。他曾在台北市生活，熟悉當地交通動線。據了解，其為台中神岡「大夫第自辦重劃自救會」會長，因不滿土地重劃相關事宜多次陳情未果，疑似試圖藉由縱火行為吸引媒體及社會關注。

對此，台中市政府表示，大夫第自辦市地重劃區因爭議頻仍，自2018年5月已暫停施工，目前相關訴訟仍在法院審理中。市府強調，自辦重劃屬高度私法自治範疇，爭議應以民事訴訟解決，並重申將依法保障地主權益。

