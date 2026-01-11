台中七旬翁離奇墜橋亡 妹悲嘆：哥苦養5手足長大

消防救護人員將男子吊掛到路面。（圖／東森新聞）





今（11）日中午在台中和平區的穿龍橋發生車禍憾事，73歲的楊姓男子騎機車自撞護欄，墜落8米深谷，警消緊急吊掛，但他已沒了生命跡象，送醫後仍不治。妹妹接獲噩耗趕來，說哥哥住在東勢，從小家境苦，他一個人工作，撫養5個兄弟姊妹長大，現在每天騎機車去巡果園，這條路很熟。警方初步判斷，男子可能是天冷身體不適，不慎撞到護欄，爬起後從1米寬的缺口失足墜橋。

消防救護人員使用頸圈、繩索、簡易吊床，將男子吊掛到路面。救護人員：「先不要動喔，好不動不動，沒動，我穩住他而已。」

吊床緩慢上升，抵達路面時，救護人員接手，趕緊將人送上救護車，但男子已經沒了生命跡象。今日中午11點多，台中和平東崎路，73歲的楊姓男子騎機車經過穿龍橋時，離奇自撞橋墩護欄，車還在人卻彈飛，墜落橋下約3層樓落差。警消光是吊掛救人，就花了50分鐘，男子的左額頭有撕裂傷，送醫搶救後仍宣告不治。

死者楊姓老翁妹妹vs.記者：「他去山上工作，就他有請工人啦，甜柿園啦，他就來來去去，晚上就回來這樣子。（哥哥看起來還健朗嗎），可以啦，很勤勞的人啦，從小就養我們啊。」

妹妹接獲噩耗趕到醫院，哥哥工作勤奮，每天從東勢騎車去山上巡柿子園，每天往返的路應該非常熟悉，不明白為什麼會摔下去。鑑識小組：「人勒，最下面那裡啦，（高度）8米4啦。」

警方到場採證，發現機車完好幾乎沒有毀損，一黑一白兩個護欄也找不到擦撞痕跡，初步研判，男子應該車速很慢，可能天冷身體突然不適，輕輕撞到護欄後倒地，搖搖晃晃爬起來，不慎失足從1米寬的缺口墜落8米深的橋下。

和平分局雙崎所副所長林聰榮：「疑似自撞橋頭護欄，楊男無意識，緊急送醫院急救，醫院判定駕駛人已無生命跡象。」

警方確認楊姓男子沒有酒駕，由於事發路段沒有監視器，究竟是天冷身體不適，又或者是精神不濟，離奇墜橋的原因，還要再調查釐清。

