台中七期命案！共犯男冷血傳訊「找護士維持生命」：我才能繼續凌虐他

記者林意筑／台中報導

檢方依凌虐拘禁致死等罪嫌起訴劉男等3人，林姓少年則由少年法庭調查審理。（圖／資料照）

2024年10月，台中七期豪宅驚傳虐殺命案！主嫌劉男與27歲助理許男因叫傳播妹及請款問題爆發爭執，劉男一怒之下竟夥同3名小弟將許男綑綁凌虐致死，遭檢方依拘禁凌虐致死起訴。昨（5）日台中地院國民法庭開庭審理，檢方當庭播放「濃縮25分鐘施虐影片」，可見許男被10大酷刑活活虐死，檢方偵辦時還發現，許男遭虐時劉姓共犯曾傳訊給友人，表示欲找護士到場幫許男維持生命跡象，「我才能繼續虐他」，相當殘忍。

劉男夥同3名小弟將許男綑綁凌虐致死。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

回顧案件發生經過，時任台中警第六分局警友站副站長的32歲劉男，於2020年起聘雇許男擔任助理，負責協助處理各項雜事，但許男為了傳播小姐費用及請款事宜，於2024年10月18日凌晨，在劉男承租的七期豪宅內與劉男起口角，遭劉男夥同劉姓友人、石姓助理及林姓少年拘禁毆打。

經檢警調查，劉男等3人先將許男綑綁囚禁在陽台，持鋁棒、皮帶毆打，又將許男脫光剩內褲，再拿鈑手、尖刀刺割，以噴槍型打火機灼燒，電擊棒電擊、空氣槍射擊，拿老虎鉗拔門牙，甚至拿榔頭敲打生殖器。期間4人還強迫許男喝下毒品咖啡包，並以酒、辣椒醬潑灑傷口，連續施虐一整天。

許男被10大酷刑活活虐死。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

虐打過程中，劉姓共犯還曾傳訊息給友人，表示想找名護士到場幫許男維持生命跡象，但沒想到劉姓共犯的目的竟是為了繼續施暴，冷血說「才能繼續虐他」。直到19日晚間6時許，許男因傷重失去生命跡象，劉男等人見狀立即打電話叫民間救護車到場，救護員趕抵時發現許男已明顯死亡，救護員感覺事情不單純，趕緊跑至豪宅大廳請保全人員報警，全案因此曝光。

劉男等3人將許男綑綁囚禁在陽台，並以10大酷刑連續施虐許男一整天致死。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

事後經檢察官相驗解剖許男遺體，發現許男遍體鱗傷，全身共有62處外傷。而法醫研判許男死因為肺脂肪栓塞、肌肉出血導致橫紋肌溶解，及腦部神經受損，加上被迫施用毒品等交互作用導致死亡。全案依三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死、強暴方法使人施用第三級毒品等罪嫌起訴劉男等3人；林姓少年則由少年法庭調查審理。

