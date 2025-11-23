民視新聞／綜合報導

台中市七期一處商辦工地，疑似施工不慎，管線從空中掉落地面，適逢假日，不少民眾開車排隊準備要進百貨公司，就有人在車上，看到前方車輛，後車窗被這些雜物當場砸破，驚險畫面全被行車記錄器拍下來！

開車行經台中七期道路，突然間空中掉落一堆雜物，當時路上還有不少人車，全被這堆雜物嚇傻，機車騎士緊急煞車，躲過一劫。

記者vs.民眾：「（你說有東西掉下來這樣），聽說是這樣啦，因為我也沒去那看，人家工地也不可能想這樣，就沒辦法，意外加減都有。」

廣告 廣告





台中七期商辦工地疑施工不慎 管線掉落地面 車輛遭砸傷

目擊者發文說原本要去逛百貨，轉彎看到工地掉落管線，砸中前方車輛。（圖／翻攝網路）









這起意外發生在週日下午三點多，目擊民眾事後調出行車記錄器畫面po網說，原本開開心心要去逛百貨公司，結果轉個彎，工地突然掉落一堆粗水管，還差點砸到工人，前面那台車，後車窗被砸破，下一台就是我們，要是再往前開一點，前座不就直接被收掉！

記者vs.工地人員：「（怎麼需要那麼多水管），對啊，每一層樓都要水管，那配電的（管線）。」





台中七期商辦工地疑施工不慎 管線掉落地面 車輛遭砸傷

疑似工地施工不慎，造成管線掉落，砸破車窗，雙方協商賠償，和解落幕。（圖／民視新聞）









疑似工地施工不慎，造成管線掉落，砸毀車輛後車窗，幸好車毀人平安，沒有釀成傷亡，雙方協商賠償車損，和解落幕。





原文出處：台中七期商辦工地疑施工不慎 管線掉落地面 車輛遭砸傷

更多民視新聞報導

等不到他下班！郵政員工活活卡死機器內 屍體直到未婚妻出現才被找到

北市民生社區百億大案工地陷火海！ 中工：無人傷亡 待調查原因

免驚！彰濱海上光電板「6年3起火警」 經濟部保證：損害輕無傷亡

