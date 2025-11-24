台中七期工地電力軟管掉落砸中車 市府加重罰3.6萬勒令停工檢查

台中市西屯區七期一處建築工地昨天（23日）進行吊裝作業時，因強風吹襲造成電力軟管掉落，砸中地面一輛車，所幸無人受傷。台中市都發局獲報後要求立即改善，今天前往專案稽查，依法加重裁處新台幣3.6萬元，限期三天內改善，並勒令停工檢查。

台中市西屯區七期建築工地23日掉落電力軟管，引發工安疑慮，市府都發局24日前往專案稽查，加重裁處新台幣3.6萬元，並限三天內改善及勒令停工檢查。（圖／台中市政府提供）

台中市西屯區惠中路及市政北七路建築工地昨天下午掉落電力軟管，都發局接獲通報後前往了解，事發時工地正進行吊裝作業，因強風吹襲導致物品鬆脫，其中一捲電力配管用一英吋軟管掉落，砸中地面一部車輛，所幸無人員受傷，工地已與車主協議賠償。

都發局說明，此案領有建造執照，為地上33樓、地下9樓新建工程，起造人為臺億建築經理股份有限公司、承造人為日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司、監造人為王銘鴻建築師事務所，目前進度為地上14樓頂板勘驗。

都發局獲報後，立即要求工地改善，24日已發函承造人等，將依違反建築法防護措施不符規定，予以加重裁處新台幣3.6萬元（原依中市建築案件行政裁罰基準，違反建築法第63條，第一次處1.8萬元）、併限三日內改善及勒令停工檢查。

都發局今天會同結構技師公會辦理專案稽查，督促工地應積極改善安全護網破損、補足施工架交叉拉桿、安全走廊破損及塔吊固索脫落等缺失。依建築法規定，建築物施工場所，應有維護安全、防範危險的適當設備或措施等，此案施工造成電力配管掉落，已危害公共安全。

都發局長李正偉指出，後續若要申請復工，此案須送交建築工地施工計畫書及安全防護計畫，經都發局指定的機關學校或專業團體提出諮詢，並經都發局委託的第三方公正專業技師公會勘查認定改善情形已無危害公共安全之虞後，始得復工。

都發局表示，後續將全面查察與專案稽查此公司或營造廠相關案件，經初步統計，除此案外，預計要再查察9案，主要包括此案先前的營造廠，仍在中市施工中的其他8案；以及此案目前的營造廠日商華大成營造在中市的另外1案，確實維護公安，保護市民安全。