台中七期摩鐵用中國點歌機 揪出侵權120億元

台中七期某間汽車旅館內的點歌機，被檢舉撥放侵權的歌曲，檢警搜索向上溯源，查出新北某間科技公司，從中國大陸買進點歌機，透過網路連接中國大陸的雲端曲庫，下載歌曲，又在台中、雲林、高雄等地設立據點，將點歌機賣給全台的汽車旅館、小吃部或KTV，5年賣出上千台，估計侵權高達120億元。

點歌機介紹影片：「它裡面的歌曲還有，韓文、日文、英文、台語。」

一台點歌機，從國、台語歌到日、韓文歌，通通應有盡有，業者主打曲庫內建70萬首雲端歌曲，在家就能聚會歡唱，但卻被爆出5年內侵權超過120億元。

刑事局中打智偵大隊隊長林建志：「（台中地檢）日前接獲檢舉，某汽車旅館涉嫌播放侵權歌曲，供消費者點歌使用。」

檢警發動搜索，進到點唱機公司的據點，一箱箱的點唱機堆在房間內，排滿了整面牆，幾乎比一個人還要高，而刑警們一一採證清點，現場查扣了824台點唱機，69台觸控螢幕，還有購買合約、電子匯款單等證物。

刑事局中打智偵大隊隊長林建志：「係中國大陸廣東業者生產製造，再由台灣某訊息科技公司代理進口，並透過網路連接，中國大陸雲端曲庫，下載未經授權的歌曲。」

檢警向上溯源，發現他們從中國大陸，引進了點歌機，除了新北總公司，台中、雲林和高雄都有據點，透過網路或是業務，將這些點歌機販賣到全台各地，其中8成賣到汽車旅館，還有小吃部、俱樂部、酒吧、KTV等地，5年內賣出了上千台，估算侵權超過120億元。

刑事局中打智偵大隊隊長林建志：「新北、台中、雲林、高雄等4間分公司，及台中市某汽車旅館，發動第二波搜索行動，現場查獲陳嫌等4人到案。」

而這個點歌機還分為兩種制度，如果買斷，一台從3萬5到4萬不等，還要繳2千元的年費，月租的話則是每個月5~7千元不等。

被爆出違法使用的汽車旅館，就在台中精華七期地段，國家歌劇院大遠百新光三越，走路就能到，離逢甲夜市10分鐘路程，相當知名設備又豪華，被刑事局搜查之後，業者不願回應，只說已經停用點唱機，而科技公司的6名嫌犯，也被依違反著作權移送偵辦。

