台中七期新店報到！燒肉MEN必點干貝明太子麻奶烏龍麵，加價升級海膽干貝漢堡，讓你邊烤肉邊吃生食級海鮮

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

埔里超夯燒肉品牌：燒肉MEN，來台中七期展店啦！最低只需點選個人套餐499元，即可無限享用豐富奢華的自助吧，包含每日現切的水耕生菜、新鮮水果、超嫩雞胸肉、哈根達斯與大苑子冰沙等。雙人套餐2199元就能吃到月見F1和牛紐約客，搭配精品級究好豬、台灣雞肉與根島生態蝦，不只海陸雙滿足，蔬菜水果也能均衡攝取！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

燒肉MEN台中朝富店位在西屯區朝富路與市政北七路口，鄰近台中秋紅谷、朝馬轉運站，用餐後可以順道去逛新光三越、國家歌劇院、逢甲夜市。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

門口有提供周邊停車場資訊，目前無特約。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

燒肉MEN整體裝潢與質感，以低調奢華、沉穩內斂的黑金設計。

黑，代表著低調與沈穩，亦象徵著職人千次淬鍊後，仍不停止追求的完美；金，是經驗淬鍊後的質地，是這份堅持，在火裡留下的溫度與光芒。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

妮妮布魯是平日下午兩點來用餐，意外發現人潮很多耶！不愧是埔里來的燒肉名店，而且有了自助吧加持，生意超好！平日想吃也最好要訂位喔！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

一樓座位主要以４人為主，高椅背設計可以阻擋部分隔壁桌視線，讓人用餐更自在。

聽說二樓是有一間包廂，如果有多人聚餐的話可以詢問看看。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

桌上提供的沾醬有玫瑰鹽、檸檬汁、燒肉醬、昆布鹽，很特別的是玫瑰鹽裝入自動研磨器，現場研磨、精準控制鹹度，相當方便使用，增添用餐樂趣與質感。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

用了喜歡，現場也可以買得到自動研磨罐

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

一旁的冰櫃存放店內販售的日本A5和牛、日本F1國產牛、安格斯黑牛、究好豬等肉品，新鮮品質看得到。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

自助吧吃到飽

燒肉MEN不只是單純的燒肉店，還有提供自助吧吃到飽、生食級海鮮料理。而且最低個人套餐499就能享用所有自助吧品項，包含：沙拉自助吧、飲品、冰沙、哈根達斯、霜淇淋等吃到飽。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

妮妮特別推薦生菜自助吧，不只有生菜，居然還有好多樣水果可以選，這天就遇到了無子葡萄、番茄、砂糖橘、藍莓、紅心芭樂，天啊！都是我的愛～不只能當飯前沙拉，也是飯後水果！光是吃爆藍莓就很超值了！【自助吧季節食蔬、水果不定時更換品項】

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

燒肉MEN提供的生菜是選用每日雲林產地直送的水耕溫室生菜，潔淨無泥、低碳培育、安心的耕種方式，非常新鮮爽脆好吃！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

超屌的是，居然還有爆嫩雞胸肉，非常大塊、而且很嫩、讓人感到意外地好好吃！擺放的量也很多，一點都不擔心客人吃爆！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

看到身材健壯的男生專攻高蛋白質的水煮蛋和嫩雞肉，真的是內行高手！來燒肉MEN補充蛋白質就對了！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

除了提供基本款的可口可樂系列，還有超好喝的大苑子冰沙，每次看到飲料吧有大苑子，一定首選！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

冰淇淋提供的是哈根達斯，而且口味多是特殊有果粒的好吃口味，當然是要每一款個來一球才過癮！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

一旁還有霜淇淋機，能搭配原味和可可兩種口味餅乾，真的是超讚的！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

菜單與線上訂位

個人套餐499元起： 輕鬆入門，即可享用燒肉套餐搭配全自助吧。
雙人套餐2199元起： 就能品嚐到「月見F1和牛紐約客」、「精品級究好豬」、「台灣冷藏雞肉」與「根島生態蝦」等海陸雙重頂級享受。

  • 線上訂位

  • 均收一成清潔費。

  • 每人低消一份套餐、120cm~140cm消費$200、140cm以上消費一份套餐。

  • 自助吧不提供任何打包與外帶服務，請酌量使用。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

壽星優惠

  • 當日壽星送肉肉蛋糕＋個人消費 9 折

  • 當月壽星送肉肉蛋糕

食記具有時效性，優惠活動依店家現場公告為主，如有疑問請訂位時詢問清楚

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

雙人套餐

妮妮布魯吃的是2199元韓韻漢江之夜雙人套餐，如果是愛吃牛的人也可選同價位、牛肉品項較多的熟成藏火之信雙人套餐。

我們的套餐中包含有：安格斯嫩肩牛、究好豬五花、究好豬梅花、台灣松阪豬、台灣雞腿肉、韓式洋釀炸雞、干貝、鮭魚、加價升級根島手臂蝦、櫛瓜、山藥、米食部分有台梗九號米飯無限續，但我們加價升級成干貝明太子麻奶烏龍麵，這部分就不能無限續。另外，單點 每日限量的潮間職選生食級海鮮料理：乾杯漢堡、海鮮丼飯

隨桌附上熱雞湯無限續

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

安格斯嫩肩牛

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

安格斯嫩肩牛的油花不多，而是以肉質為主，中間還帶著一條筋，但是透過主廚精煉刀工的幻切手法，讓肉品入口時更嫩不柴、 輕鬆咬斷不卡筋

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

幻切手法也能讓肉片火烤時更易上色、不易收縮

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

燒肉MEN基本上都是自己烤，但遇到特殊肉品、海鮮等食材，可以請店員協助幫烤。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

熟練的拉開安格斯嫩肩牛，讓其在烤盤上均勻受熱，熟成至5分熟左右就會幫忙分剪成好食用大小

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

安格斯嫩肩牛的口感相當有肉味，雖然油花不多，但透過幻切手法，肉質變得好咀嚼許多，讓人可以輕鬆享受。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

究好豬五花、究好豬梅花

燒肉MEN的豬肉都選用台灣究好豬，來自台灣雲林，堅持人道飼養，豬隻聽著音樂長大，並且絕不使用瘦肉精等藥物，並且具有從農場到餐桌一條龍溯源系統，讓每一片豬肉都有精品級的身份證明。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

究好豬的肉質優勢在於其完美的油花比例與水分保持力，瞧瞧這厚切豬五花的肥瘦比，沒有嚇人的超多肥油，而且肉質看起來就很粉嫩好吃

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

醃製過的厚切豬五花烤到表面金黃恰恰最是香噴噴迷人，看著油泡滋滋作響，入口時豬肉纖維細緻還保有Q彈口感，表皮焦香脆口，即使是單吃也沒有肥膩的豬肉腥羶味，也很適合搭配生菜與泡菜一起入口。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

究好豬梅花的油脂分布頗為勻稱，烤好後的口感還帶有豐沛肉汁，一點也不乾柴，搭配店家提供的生洋蔥，更是吃得爽快！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

台灣松阪豬、冷藏台灣雞腿肉

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

松阪豬烤到金黃焦香，獨特的Ｑ、脆口感表現到淋漓盡致，雙人套餐中就有提供，完全不須再額外單點。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

去骨雞腿肉質相當鮮嫩，但因為大塊有厚度，建議你先將雞皮朝下中小火慢烤，把雞皮烤的脆脆更加好吃！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

韓式洋釀炸雞

韓韻雙人燒肉套餐中，不只能享受烤肉，特別搭配韓式炸物一次滿足想吃烤肉又想吃炸物的慾望。

韓式洋釀炸雞外脆裡嫩，尤其是裹上甜甜辣辣的濃郁醬汁，讓人吮指回味～

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

海鮮部分

基本是提供干貝、鮭魚、根島蝦２隻，但如果喜歡大口吃蝦肉，可以加價199元升級根島手臂蝦

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

根島手臂蝦是蝦界的頂級夢幻逸品，被譽為「海中龍蝦」，不僅個頭碩大，肉質彈牙多，以野放養殖不依賴人工飼料或藥物，肉質Q彈紮實、甜度高，是近年深受饕客喜愛的高端蝦種！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

如果你是喜愛大口飽嘴吃蝦肉的爽感，那麼就太適合升級成根島手臂蝦，大塊又厚實的蝦肉真的超級有彈性，在口中咀嚼越咬越甜！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

厚切鮭魚塊有著相當豐厚的油脂，慢烤至表面帶點恰恰的脆感，更是鮮香誘人，但貼心體醒你，烤的時候不要太過頻繁的翻動魚肉，以免散落開來

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

比50元硬幣還要大的生食級干貝用鋁箔盒裝著，烤的時候很輕鬆，推薦你大概5分熟即可，同時品嘗到生干貝的甜、熟干貝的纖維肉質感。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

蔬菜部分

提供櫛瓜與山藥，稍微帶點厚度，但還是建議用小火慢烤，才能保持熟而不焦、還帶水分脆感

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

干貝明太子麻奶烏龍麵

套餐中提供白飯無限續，但我們則是加價升級成干貝明太子麻奶烏龍麵

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

上面鋪著鮭魚卵、海苔絲、蔥花、柴魚片，以及大家很容易忽略的半熟蛋，直到妮妮布魯攪拌時才發現裡面有蛋黃爆出，讓整個麻奶醬更加濃郁！也相當有驚喜感～

這道干貝明太子麻奶烏龍麵讓我們很意外覺得好吃！不只是麵Ｑ醬濃，不時感受到小干貝的鮮美、鮭魚卵的噴發，整個搭配起來就是讓人停不下筷子，這款麵食太適合挪出來單獨販售了！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

潮間職選

不是每間燒肉店都有提供生食，而燒肉MEN就是要創造不同，特別推出媲美日本料理專門店的生食級餐點：乾杯漢堡、海鮮丼飯。

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

乾杯漢堡

以生食級干貝對切後夾著大量濃郁海膽，最末再以鮭魚卵點綴，這個干貝漢堡就是要一口干貝，大口享受干貝、海膽、鮭魚卵的海味鮮甜在口中一次迸發快感！

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

海鮮丼飯

每日限量的海鮮丼飯鋪滿鮭魚塊、鮭魚卵，再加上生食級小干貝，滿滿的奢華海味，不用妮妮多介紹也能想像待會入口的甜！只要加價199元就能有這奢侈的享受了～

燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店
燒肉MEN 台中朝富店

燒肉MEN台中朝富店可說是台中七期燒肉自助吧吃到飽的全新選擇，結合了日本A5和牛、日本F1國產牛、安格斯黑牛、究好豬、台灣雞肉與根島生態蝦等高級肉品海鮮的套餐，再加上豐富自助吧的健康水耕生菜、多樣化季節水果像是：無子葡萄、番茄、砂糖橘、藍莓、紅心芭樂等，還有份量超多不怕客人夾爆的超嫩雞胸肉，以及哈根達斯吃到飽。而且燒肉MEN最低個人套餐價格499元起，超親民入門檻就能享有豐富自助吧，難怪平日下午人潮也很多，想吃的話，強烈建議您提早預約！

燒肉MEN台中朝富店

  • 線上訂位

  • 地址：台中市西屯區朝富路38號

  • 電話：0966-060 969

  • 營業時間：11:00~24:00

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記

