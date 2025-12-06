台中七期新店報到！燒肉MEN必點干貝明太子麻奶烏龍麵，加價升級海膽干貝漢堡，讓你邊烤肉邊吃生食級海鮮
埔里超夯燒肉品牌：燒肉MEN，來台中七期展店啦！最低只需點選個人套餐499元，即可無限享用豐富奢華的自助吧，包含每日現切的水耕生菜、新鮮水果、超嫩雞胸肉、哈根達斯與大苑子冰沙等。雙人套餐2199元就能吃到月見F1和牛紐約客，搭配精品級究好豬、台灣雞肉與根島生態蝦，不只海陸雙滿足，蔬菜水果也能均衡攝取！
燒肉MEN台中朝富店位在西屯區朝富路與市政北七路口，鄰近台中秋紅谷、朝馬轉運站，用餐後可以順道去逛新光三越、國家歌劇院、逢甲夜市。
門口有提供周邊停車場資訊，目前無特約。
燒肉MEN整體裝潢與質感，以低調奢華、沉穩內斂的黑金設計。
黑，代表著低調與沈穩，亦象徵著職人千次淬鍊後，仍不停止追求的完美；金，是經驗淬鍊後的質地，是這份堅持，在火裡留下的溫度與光芒。
妮妮布魯是平日下午兩點來用餐，意外發現人潮很多耶！不愧是埔里來的燒肉名店，而且有了自助吧加持，生意超好！平日想吃也最好要訂位喔！
一樓座位主要以４人為主，高椅背設計可以阻擋部分隔壁桌視線，讓人用餐更自在。
聽說二樓是有一間包廂，如果有多人聚餐的話可以詢問看看。
桌上提供的沾醬有玫瑰鹽、檸檬汁、燒肉醬、昆布鹽，很特別的是玫瑰鹽裝入自動研磨器，現場研磨、精準控制鹹度，相當方便使用，增添用餐樂趣與質感。
用了喜歡，現場也可以買得到自動研磨罐
一旁的冰櫃存放店內販售的日本A5和牛、日本F1國產牛、安格斯黑牛、究好豬等肉品，新鮮品質看得到。
自助吧吃到飽
燒肉MEN不只是單純的燒肉店，還有提供自助吧吃到飽、生食級海鮮料理。而且最低個人套餐499就能享用所有自助吧品項，包含：沙拉自助吧、飲品、冰沙、哈根達斯、霜淇淋等吃到飽。
妮妮特別推薦生菜自助吧，不只有生菜，居然還有好多樣水果可以選，這天就遇到了無子葡萄、番茄、砂糖橘、藍莓、紅心芭樂，天啊！都是我的愛～不只能當飯前沙拉，也是飯後水果！光是吃爆藍莓就很超值了！【自助吧季節食蔬、水果不定時更換品項】
燒肉MEN提供的生菜是選用每日雲林產地直送的水耕溫室生菜，潔淨無泥、低碳培育、安心的耕種方式，非常新鮮爽脆好吃！
超屌的是，居然還有爆嫩雞胸肉，非常大塊、而且很嫩、讓人感到意外地好好吃！擺放的量也很多，一點都不擔心客人吃爆！
看到身材健壯的男生專攻高蛋白質的水煮蛋和嫩雞肉，真的是內行高手！來燒肉MEN補充蛋白質就對了！
除了提供基本款的可口可樂系列，還有超好喝的大苑子冰沙，每次看到飲料吧有大苑子，一定首選！
冰淇淋提供的是哈根達斯，而且口味多是特殊有果粒的好吃口味，當然是要每一款個來一球才過癮！
一旁還有霜淇淋機，能搭配原味和可可兩種口味餅乾，真的是超讚的！
菜單與線上訂位
個人套餐499元起： 輕鬆入門，即可享用燒肉套餐搭配全自助吧。
雙人套餐2199元起： 就能品嚐到「月見F1和牛紐約客」、「精品級究好豬」、「台灣冷藏雞肉」與「根島生態蝦」等海陸雙重頂級享受。
均收一成清潔費。
每人低消一份套餐、120cm~140cm消費$200、140cm以上消費一份套餐。
自助吧不提供任何打包與外帶服務，請酌量使用。
壽星優惠
當日壽星送肉肉蛋糕＋個人消費 9 折
當月壽星送肉肉蛋糕
食記具有時效性，優惠活動依店家現場公告為主，如有疑問請訂位時詢問清楚
雙人套餐
妮妮布魯吃的是2199元韓韻漢江之夜雙人套餐，如果是愛吃牛的人也可選同價位、牛肉品項較多的熟成藏火之信雙人套餐。
我們的套餐中包含有：安格斯嫩肩牛、究好豬五花、究好豬梅花、台灣松阪豬、台灣雞腿肉、韓式洋釀炸雞、干貝、鮭魚、加價升級根島手臂蝦、櫛瓜、山藥、米食部分有台梗九號米飯無限續，但我們加價升級成干貝明太子麻奶烏龍麵，這部分就不能無限續。另外，單點 每日限量的潮間職選生食級海鮮料理：乾杯漢堡、海鮮丼飯
隨桌附上熱雞湯無限續
安格斯嫩肩牛
安格斯嫩肩牛的油花不多，而是以肉質為主，中間還帶著一條筋，但是透過主廚精煉刀工的幻切手法，讓肉品入口時更嫩不柴、 輕鬆咬斷不卡筋
幻切手法也能讓肉片火烤時更易上色、不易收縮
燒肉MEN基本上都是自己烤，但遇到特殊肉品、海鮮等食材，可以請店員協助幫烤。
熟練的拉開安格斯嫩肩牛，讓其在烤盤上均勻受熱，熟成至5分熟左右就會幫忙分剪成好食用大小
安格斯嫩肩牛的口感相當有肉味，雖然油花不多，但透過幻切手法，肉質變得好咀嚼許多，讓人可以輕鬆享受。
究好豬五花、究好豬梅花
燒肉MEN的豬肉都選用台灣究好豬，來自台灣雲林，堅持人道飼養，豬隻聽著音樂長大，並且絕不使用瘦肉精等藥物，並且具有從農場到餐桌一條龍溯源系統，讓每一片豬肉都有精品級的身份證明。
究好豬的肉質優勢在於其完美的油花比例與水分保持力，瞧瞧這厚切豬五花的肥瘦比，沒有嚇人的超多肥油，而且肉質看起來就很粉嫩好吃
醃製過的厚切豬五花烤到表面金黃恰恰最是香噴噴迷人，看著油泡滋滋作響，入口時豬肉纖維細緻還保有Q彈口感，表皮焦香脆口，即使是單吃也沒有肥膩的豬肉腥羶味，也很適合搭配生菜與泡菜一起入口。
究好豬梅花的油脂分布頗為勻稱，烤好後的口感還帶有豐沛肉汁，一點也不乾柴，搭配店家提供的生洋蔥，更是吃得爽快！
台灣松阪豬、冷藏台灣雞腿肉
松阪豬烤到金黃焦香，獨特的Ｑ、脆口感表現到淋漓盡致，雙人套餐中就有提供，完全不須再額外單點。
去骨雞腿肉質相當鮮嫩，但因為大塊有厚度，建議你先將雞皮朝下中小火慢烤，把雞皮烤的脆脆更加好吃！
韓式洋釀炸雞
韓韻雙人燒肉套餐中，不只能享受烤肉，特別搭配韓式炸物一次滿足想吃烤肉又想吃炸物的慾望。
韓式洋釀炸雞外脆裡嫩，尤其是裹上甜甜辣辣的濃郁醬汁，讓人吮指回味～
海鮮部分
基本是提供干貝、鮭魚、根島蝦２隻，但如果喜歡大口吃蝦肉，可以加價199元升級根島手臂蝦
根島手臂蝦是蝦界的頂級夢幻逸品，被譽為「海中龍蝦」，不僅個頭碩大，肉質彈牙多，以野放養殖不依賴人工飼料或藥物，肉質Q彈紮實、甜度高，是近年深受饕客喜愛的高端蝦種！
如果你是喜愛大口飽嘴吃蝦肉的爽感，那麼就太適合升級成根島手臂蝦，大塊又厚實的蝦肉真的超級有彈性，在口中咀嚼越咬越甜！
厚切鮭魚塊有著相當豐厚的油脂，慢烤至表面帶點恰恰的脆感，更是鮮香誘人，但貼心體醒你，烤的時候不要太過頻繁的翻動魚肉，以免散落開來
比50元硬幣還要大的生食級干貝用鋁箔盒裝著，烤的時候很輕鬆，推薦你大概5分熟即可，同時品嘗到生干貝的甜、熟干貝的纖維肉質感。
蔬菜部分
提供櫛瓜與山藥，稍微帶點厚度，但還是建議用小火慢烤，才能保持熟而不焦、還帶水分脆感
干貝明太子麻奶烏龍麵
套餐中提供白飯無限續，但我們則是加價升級成干貝明太子麻奶烏龍麵
上面鋪著鮭魚卵、海苔絲、蔥花、柴魚片，以及大家很容易忽略的半熟蛋，直到妮妮布魯攪拌時才發現裡面有蛋黃爆出，讓整個麻奶醬更加濃郁！也相當有驚喜感～
這道干貝明太子麻奶烏龍麵讓我們很意外覺得好吃！不只是麵Ｑ醬濃，不時感受到小干貝的鮮美、鮭魚卵的噴發，整個搭配起來就是讓人停不下筷子，這款麵食太適合挪出來單獨販售了！
潮間職選
不是每間燒肉店都有提供生食，而燒肉MEN就是要創造不同，特別推出媲美日本料理專門店的生食級餐點：乾杯漢堡、海鮮丼飯。
乾杯漢堡
以生食級干貝對切後夾著大量濃郁海膽，最末再以鮭魚卵點綴，這個干貝漢堡就是要一口干貝，大口享受干貝、海膽、鮭魚卵的海味鮮甜在口中一次迸發快感！
海鮮丼飯
每日限量的海鮮丼飯鋪滿鮭魚塊、鮭魚卵，再加上生食級小干貝，滿滿的奢華海味，不用妮妮多介紹也能想像待會入口的甜！只要加價199元就能有這奢侈的享受了～
燒肉MEN台中朝富店可說是台中七期燒肉自助吧吃到飽的全新選擇，結合了日本A5和牛、日本F1國產牛、安格斯黑牛、究好豬、台灣雞肉與根島生態蝦等高級肉品海鮮的套餐，再加上豐富自助吧的健康水耕生菜、多樣化季節水果像是：無子葡萄、番茄、砂糖橘、藍莓、紅心芭樂等，還有份量超多不怕客人夾爆的超嫩雞胸肉，以及哈根達斯吃到飽。而且燒肉MEN最低個人套餐價格499元起，超親民入門檻就能享有豐富自助吧，難怪平日下午人潮也很多，想吃的話，強烈建議您提早預約！
燒肉MEN台中朝富店
地址：台中市西屯區朝富路38號
電話：0966-060 969
營業時間：11:00~24:00
文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記
