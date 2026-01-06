台中七期死者「血液浮油」高大成：虐待致死重罪

檢方將依拘禁凌虐致死起訴。（圖／東森新聞）





前台中警友站副站長的劉姓男子，夥同3名小弟把許姓助理拖到七期豪宅毆打致死。台中地院傳喚解剖法醫，他說死者的「血液浮著一層油」，全身有62處外傷，造成嚴重的肺脂肪栓塞。法醫高大成表示，這代表死者被打到全身都是鈍器傷，出現肺栓塞、腎栓塞，加上神經性休克，是標準的他殺、虐待致死案。就連檢方也當庭揭露，死者是被10大酷刑活活虐死，嫌犯手段極為殘忍。

台中六分局警友站前副站長劉姓男子，叫3名小弟把27歲許姓男助理綁到七期豪宅的虐殺命案，檢方依拘禁凌虐致死起訴。解剖的法醫作證說，一剖開就發現死者「血液竟浮著一層油」。

法醫高大成：「他就是被打到全身都是鈍器傷，幾乎你有脂肪的部位，那個脂肪都已經跑出來了。有這個情況我們就知道，這個人有被虐待的行為。把肺解剖後，然後浸在水裡面，它上面就浮一層油出來，你就知道這就是脂肪栓塞。」

資深法醫高大成就說，這是重毆到血管破裂，脂肪跑出來，是標準的他殺、虐死。負責解剖的法醫也說，死者全身多達62處外傷，有鐵鎚擊打痕跡，左手臂取出2顆彈丸，手肘有鐵鎚穿刺傷，背部遭鋁棒攻擊，雙膝跟小腿有深度穿刺傷。研判死因為肺部脂肪栓塞、橫紋肌溶解，加上神經受損休克。

法醫高大成：「脂肪流到血管裡面去，然後跑到肺臟，引起致命栓塞就不能呼吸，然後又引起橫紋肌溶解症，它的蛋白又跑到腎臟，引起腎衰竭。他的原因就是虐待致死，所以這是一個標準的他殺行為。」

檢察官當庭勘驗4小時7分鐘的施虐影片，犯案工具有鋁棒、皮帶、榔頭、老虎鉗、鈑手、尖刀，氣得當庭表示，許姓男子是被10大酷刑活活虐死。

法醫高大成：「你想想用鐵鎚從手打下去，一根一根打有多痛你知道嗎？這個叫作神經性休克，就是打下去痛到不省人事，心臟就不會跳了，虐待致死的罪一定比較重。」

4名嫌犯手段極為殘忍，令人髮指，檢方已起訴，後續仍須由國民法官，認定是否屬於罪責較重的虐殺致死，預定1/9宣判。

