台中七期百貨變他家衣櫃！鴛鴦盜3個月掃貨40件名牌 警抄家再翻出毒品

台中七期知名百貨近來接連丟失高價運動服飾，警方循線追查後，竟揭開一對情侶檔組成的鴛鴦盜拍檔，兩人專挑 NIKE、adidas 等萬元級單品，把百貨當自家衣櫃掃貨，橫行三個月、得手至少 40 件，最後還被警方搜出毒品，行徑離譜。

警方調查，34 歲的廖男與 38 歲連女犯案極為熟練，自 9 月起鎖定台中市西屯區七期重劃區大遠百等百貨公司各層運動品牌專櫃，他們不只「眼光專業」，更熟稔賣場動線；每回先觀察店員忙碌時機，接著利用死角迅速將高單價服飾塞進自備的隱藏袋，手法乾脆俐落，像自家 SOP 一樣。

監視器畫面更拍下2人配合默契十足，每次走位固定，先在專櫃以陳列商品遮掩偷裝，再前往電梯口會合調整戰利品，分工清楚，短短三個月便掃走近 20 萬元商品，堪稱百貨界「行走收銀漏洞」。

案件爆發後，轄區第6分局迅速成立專案小組，透過影像比對，確認這對鴛鴦盜身分，隨即向法院聲請搜索票；日前警方突襲2人租屋處時，不但在屋內搜出堆成小山的失竊名牌衣物、衣架，還驚見 3 支大麻菸與 1 包安非他命，犯行一併曝光。

警詢後，兩人因竊盜與毒品相關罪嫌移送台中地檢署，檢方訊後諭令交保候傳。警方後續也將追查兩人是否與其他百貨竊案有關，徹底斬斷這對「名牌獵人」的犯案網絡。



