台中七期設機房轉接規避警示音詐騙9人賺千萬 警攻堅抓人

游姓男子在台中七期商辦大樓內設立機房，向民眾佯稱門號涉及詐騙後，進而騙取存款，警方循線攻堅瓦解。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

四十九歲游姓男子為首的詐騙集團，利用國際電話轉接後，不會播放「注意詐騙」的語音，在七期商辦大樓內設立機房，將國際電話轉接後偽裝成中華電信、ＮＣＣ的市話，向民眾佯稱門號涉及詐騙後，進而騙取存款，短短一個月時間，已有九人受害，損失金額破一千五百萬元，案經警方循線攻堅瓦解，逮捕游等四人，檢方聲押游、莊二人，二十二日依詐欺、組織等罪起訴。

刑事局電偵大隊二隊在去年偵辦「截電專案」，發現近期詐騙門號已通報業者停斷話，但部分門號卻顯示為「空號」或「無撥打紀錄」，全案有九人被害，損失金額達一千五百萬元，經報請台中地檢署與台中市刑大偵二隊、科偵隊共辦。

經分析，詐團透過此類轉接話務，主要目的是規避近期政府與電信業者合作推動的防詐措施，當民眾接到顯示「＋八八六 九」開頭電話時，手機會先播放國台語「這通是國際電話，請注意，小心詐騙」語音警示約七秒，讓民眾提高警覺，但該詐團透過轉接有效規避警示音，透過竄顯號影響一六五斷話門號正確性。

檢方聲押游、莊二人，二十二日依詐欺、組織等罪起訴。（記者陳金龍翻攝）

專案小組鎖定該話務機房藏匿台中七期一棟管制嚴密商辦大樓，去年九月二十五日出動特警破門搜索，當場逮捕主嫌游姓男子、五十九歲莊姓幹部等四人，並查扣工作手機十一支、筆電四台，另起出毒咖啡包、Ｋ他命等贓證物，警詢後依詐欺、組織犯罪條例等罪嫌移送法辦，檢方向台中地院聲押游、莊二人獲准，二十二日偵結起訴。