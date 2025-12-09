台中七期豪宅千萬搶案！他剛領「1061萬鉅款」就被搶…2搶匪落網剩13萬

記者吳泊萱／台中報導

今年7月，台中七期某豪宅社區驚傳搶案，被害人遭雙煞搶走1061萬元。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

颱風夜驚傳千萬搶案！今年7月6日晚間，劉姓男子及楊姓男子接獲密報，前往台中七期一處豪宅外埋伏，趁被害人剛領完來路不明的款項時，持刀及空氣槍搶走對方身上的1061萬現金，隨後駕車往南部逃逸。由於搶案發生當天正好碰到颱風丹娜絲襲台，也讓警方追捕時一度因風雨受阻，二人落網時，身上現金只剩13萬元，法院審理後依加重強盜罪各判二人8年4月徒刑，目前檢警仍在追幕後藏鏡人。

檢警調查，劉、楊二人透過通訊軟體Telegram與暱稱「MU云端-馬云」的不明人士聯繫，對方告知二人行搶目標、動向及地點後，二人在7月6日晚間10時許，開車前往台中七期豪宅社區外埋伏。當時被害人剛向他人收完不明款項抵達社區外，就被二人持空氣槍及開山刀抵住頭頸，身上3個裝滿現金的包包全部搶走，損失高達1061萬元。

劉、楊二人得手後，立即駕車往南部逃逸，警方獲報立即成立專案小組追查，但因搶案發生時間正好碰到颱風丹娜絲襲台，南部地區風雨交加，也影響警方追捕，最終警方於7月8日凌晨前往二人住處逮人，並查扣現金13萬5200元。

由於二人得手千萬贓款，最終只找回13萬元，二人對剩餘款項在哪說詞反覆，一下說有給藏鏡人「MU云端-馬云」，但給了多少又兜不攏，最終法官認定二人無明確轉交贓款證據，因此1061萬元應由二人平均分擔，各分得現金530萬5000元之犯罪所得。

法官認為二人正值青壯年，卻私吞被害人的不明款項，還持刀及空氣槍行搶鉅額現金，對社會治安損害甚鉅，但考量二人犯後坦承犯行且未造成人員傷亡，依加重強盜罪各判二人8年4月徒刑。

