台中七期豪宅命案今開庭！警友站副站長夥同3人虐殺助理 施暴影片「長達4小時」兇殘手段曝光

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

2024年10月台中七期豪宅發生虐殺命案，時任台中市第六警分局警友站副站長的劉姓男子，疑因傳播小姐款項與報帳請款問題，與28歲許姓助理爆發爭執，竟夥同另名劉姓男子、石姓男子和林姓少年，持鋁棒、鐵鎚、電擊棒等器具，聯手凌虐許姓助理致死，期間甚至拿老虎鉗拔牙、強迫吸毒等。全案今（5）日由台中地院國民法庭審理，檢察官也公布4人凌虐影片，殘忍行徑令國民法官及旁聽民眾不忍直視，此案預計於9日宣判。

廣告 廣告

台中七期豪宅2024年10月發生虐殺命案，台中地院國民法庭今（5）日開庭審理，預計於9日審結宣判。（圖／翻攝Google Map）

回顧案件，事發在前年10月18日，劉姓男子和許姓助理疑因傳播小姐費用及歷來請款事宜，在台中七期豪宅產生嚴重口角，劉男竟夥同共犯劉姓友人、石姓助理及林姓少年，將許男捆綁囚禁在在陽台，持鋁棒、皮帶、榔頭毆打，隨後將其全身衣物脫掉，拿六角鈑手與吸塵器尖端戳刺、尖刀割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊，甚至拿老虎鉗夾拔牙齒，以酒及辣椒醬潑灑傷口，強迫許男喝下毒品咖啡包，手段相當兇殘，而許男經過1天的凌虐毆打後，於19日晚間6時許因傷重死亡。

經台中地檢署相驗後，發現許男共有62處外傷，傷勢遍及全身，研判死因為肺脂肪栓塞、肌肉出血導致橫紋肌溶解、胃內容物吸嗆窒息以及腦部神經受損，加上被迫施用毒品交互作用而死亡，而檢警也在劉男等人手機中，搜扣長達4小時的施虐影片。檢方認定劉男等人行為，已構成凌虐致死等罪嫌，並在去年2月間依法起訴劉男等3人，林姓少年則由少年法庭調查審理。

全案今（5）日在台中地院由國民法官開庭審理，檢察官當庭播放濃縮的25分鐘施虐片段，內容錄下4人的犯行，只見許男大喊救命，但劉男等人持續持棒槌猛，奄奄一息之際，劉男一方還狠嗆「讓你知道什麼叫人間煉獄」。兇殘手段讓國民法官、在場參與旁聽的民眾一度不忍直視，不過本案是拘禁傷害致死或凌虐致死尚有爭議，後續將在審理中查明。

目前除主嫌劉男外，其餘兩名被告皆承認有凌虐致死及強暴使人施用的毒品的犯行；該案預計在9日下午4時30分審結宣判，明（6）日將傳喚同案林姓少年、負責相驗死因的法醫出庭說明。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

更多FTNN新聞網報導

曾性虐女友致死...富二代出獄又鬧事！半夜掏槍怒毆弟弟遭送辦

立院外牆遭賓士猛撞！肇事駕駛竟是柯建銘助理

假借觀光！馬來西亞人來台當車手 5人新竹商圈落網遭羈押禁見

