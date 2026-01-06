台中七期豪宅命案！主嫌「喬裝警察通報救護」要求載走死者：他沒死

記者林意筑／台中報導

時任台中六分局警友站副站長的劉姓男子夥同3友人虐殺27歲助理。（圖／資料照）

2024年10月，台中七期豪宅驚傳虐殺命案！主嫌劉男與27歲助理許男因叫傳播妹及請款問題爆發爭執，劉男一怒之下竟夥同3名小弟將許男綑綁凌虐致死，遭檢方依拘禁凌虐致死起訴。昨（5）日台中地院國民法庭開庭審理，檢方當庭播放「濃縮25分鐘施虐影片」，可見許男承受10大酷刑被活活虐死，劉男驚覺許男斷氣後立即通報救護車救援，事後劉男還謊稱自己是六分局警員，命救護人員立即將許男載離現場。全案將於近日密集審理，預計於9日宣判。

27歲助理許男遭「十大酷刑」凌虐1整天被活活虐死。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

回顧案件發生經過，時任台中警第六分局警友站副站長的32歲劉男，於2020年起聘雇許男擔任助理，負責協助處理各項雜事，但許男為了傳播小姐費用及請款事宜，於2024年10月18日凌晨，在劉男承租的七期豪宅內與劉男起口角，遭劉男夥同劉姓友人、石姓助理及林姓少年拘禁毆打。

經檢警調查，劉男等3人先將許男綑綁囚禁在陽台，持鋁棒、皮帶毆打，又將許男脫光剩內褲，再拿鈑手、尖刀刺割，以噴槍型打火機灼燒，電擊棒電擊、空氣槍射擊，拿老虎鉗拔門牙，甚至拿榔頭敲打生殖器。期間4人還強迫許男喝下毒品咖啡包，並以酒、辣椒醬潑灑傷口，連續施虐一整天。

劉男與其他3人謊稱自己是警察，要求救護人員將許男載走。（圖／翻攝畫面）

直到19日晚間6時許，許男因傷重失去生命跡象，劉男等人見狀立即打電話叫民間救護車到場，救護員趕抵時發現許男已明顯死亡，不過劉男與其他3人卻謊稱「我們是六分局的警員」、「我們是來處理吸毒案件的」，指許男是因吸毒自殘才導致全身傷，且要求救護人員立即將許男送醫，儘管當時救護員向4人說明許男已死亡，但劉男等人仍反覆堅持「許男還沒死！快把他送醫！」，救護員見4人情緒越來越激動，感覺事情不單純，趕緊跑至豪宅大廳請保全人員報警，全案因此曝光。

事後經檢察官相驗解剖許男遺體，發現許男身上共有62處外傷，傷勢遍及全身，慘不忍睹。法醫研判死因為肺脂肪栓塞、肌肉出血導致橫紋肌溶解，及腦部神經受損，加上被迫施用毒品等交互作用導致死亡。

全案依三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死、強暴方法使人施用第三級毒品等罪嫌起訴劉男等3人；林姓少年則由少年法庭調查審理。

