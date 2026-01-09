台中七期豪宅淩虐致死案 主嫌重判無期徒刑

主嫌劉世惠（中）至今未與被害人家屬達成和解。（翻攝畫面）

兩年前發生在台中七期豪宅凌虐殺人命案，曾為第六分局警友站副站長的主嫌劉世惠，夥同劉姓、石姓共犯和林姓少年，在七期豪宅內拘禁被害人許男，用10大酷刑、道具凌虐毆打許男全身達62道重傷致死，主嫌等人還自行錄下施虐畫面，成為法庭審理最有力證據。今(9)日下午宣判，依攜帶凶器淩虐拘禁致死罪，重判主嫌劉世惠無期徒刑，褫奪公權終身，另共犯劉季昀13年6月，石庭彰12年。全案可上訴。

起訴指出，2024年10月18日，劉嫌（32歲）和許姓助理因債務糾紛，在豪宅發生嚴重爭執，劉姓主嫌把許姓助理衣服脫光、丟陽台，後又恐許哀號聲過大，晚間將他帶回屋內拘禁，夥同劉姓友人（37歲）、石姓友人（19歲）和林姓少年（移送少年法庭），先用球棒毆打、榔頭與尖刀攻擊，六角板手、菸斗攻擊，還餵食毒品、電擊棒電擊、打火機火燒、空氣槍射擊、吸塵器毆打、老虎鉗剪身體，不管其哀嚎還用酒與辣椒水潑灑，凌虐兇器高達10種，最後凌虐致死，手段相當兇殘。

案情曝光後，原擔任台中市警局第六分局警友站副站長的劉姓主嫌，立即遭除名。檢方痛批，劉等人不是一時衝動，而是以虐取樂、長時間施暴，行為殘忍至極。

今上午量刑辯論中，檢察官認為，劉等人把被害人視為待宰牲畜，錄影凌虐過程，完全踐踏人性尊嚴。檢指劉男犯後態度惡劣，不僅向到場的民間救護人員自稱是「警方人員」，謊稱死者自殘，還與同夥清理現場、串供滅證、製造假證據，企圖規避刑責，行徑令人髮指。

且劉花大錢租住豪宅，卻至今不與被害人家屬談和解，只會提出「抄佛經」作為悔過表現，毫無誠心悔意。檢方具體求處劉姓主嫌無期徒刑，另名劉姓共犯求刑12年6月至13年9月，石姓被告13年至14年3月。台中地院合議庭今天下午評議後宣判。

