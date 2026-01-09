台中七期豪宅淩虐致死案 主嫌重判無期徒刑
兩年前發生在台中七期豪宅凌虐殺人命案，曾為第六分局警友站副站長的主嫌劉世惠，夥同劉姓、石姓共犯和林姓少年，在七期豪宅內拘禁被害人許男，用10大酷刑、道具凌虐毆打許男全身達62道重傷致死，主嫌等人還自行錄下施虐畫面，成為法庭審理最有力證據。今(9)日下午宣判，依攜帶凶器淩虐拘禁致死罪，重判主嫌劉世惠無期徒刑，褫奪公權終身，另共犯劉季昀13年6月，石庭彰12年。全案可上訴。
起訴指出，2024年10月18日，劉嫌（32歲）和許姓助理因債務糾紛，在豪宅發生嚴重爭執，劉姓主嫌把許姓助理衣服脫光、丟陽台，後又恐許哀號聲過大，晚間將他帶回屋內拘禁，夥同劉姓友人（37歲）、石姓友人（19歲）和林姓少年（移送少年法庭），先用球棒毆打、榔頭與尖刀攻擊，六角板手、菸斗攻擊，還餵食毒品、電擊棒電擊、打火機火燒、空氣槍射擊、吸塵器毆打、老虎鉗剪身體，不管其哀嚎還用酒與辣椒水潑灑，凌虐兇器高達10種，最後凌虐致死，手段相當兇殘。
案情曝光後，原擔任台中市警局第六分局警友站副站長的劉姓主嫌，立即遭除名。檢方痛批，劉等人不是一時衝動，而是以虐取樂、長時間施暴，行為殘忍至極。
今上午量刑辯論中，檢察官認為，劉等人把被害人視為待宰牲畜，錄影凌虐過程，完全踐踏人性尊嚴。檢指劉男犯後態度惡劣，不僅向到場的民間救護人員自稱是「警方人員」，謊稱死者自殘，還與同夥清理現場、串供滅證、製造假證據，企圖規避刑責，行徑令人髮指。
且劉花大錢租住豪宅，卻至今不與被害人家屬談和解，只會提出「抄佛經」作為悔過表現，毫無誠心悔意。檢方具體求處劉姓主嫌無期徒刑，另名劉姓共犯求刑12年6月至13年9月，石姓被告13年至14年3月。台中地院合議庭今天下午評議後宣判。
更多鏡週刊報導
邱瓈寬恩師遺產最終金額曝光 曹西平特留分再起爭議
內幕／死亡威脅追查2周無進展 友人曝周思齊心境轉折
跟進北中高3都 張嘉郡力推營養午餐免費
其他人也在看
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 176
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 36 分鐘前 ・ 25
館長慘了！直播嗆「要斬下總統狗頭」 遭地檢署依2罪起訴
【緯來新聞網】網紅館長（陳之漢）先前在網路直播中公然放話「要斬下賴清德的狗頭」，涉嫌違反《刑法》恐嚇緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 60
台積電洩密案第4名內鬼將現身！陳姓工程師今移審法院拚交保
台積電爆發一連串洩密案，先爆發前工程師陳力銘勾結內鬼吳秉駿、戈一平竊取2奈米晶片機密，並將資料交付東京威力科創（（ＴＥＬ））台灣子公司，3人迄今遭智慧財產及商業法院收押。不過，陳力銘後續又咬出新內鬼陳姓工程師竊密，檢方今早將在押的陳姓工程師移審法院，合議庭將開庭決定是否交保。據了解，陳姓工程師涉及重罪且迄今不吐實，交保恐怕有得拚。太報 ・ 1 天前 ・ 24
日籍夫妻遊池上遺失錢包 攤商、員警助找歸還
一對來自日本的夫妻，7號晚間在台東池上逛夜市時，不慎將錢包遺失在攤商桌上，攤商拾獲報警，警方還找來精通日文的警察來溝通，最後圓滿將錢包歸還。 #台東 #池上 #日本夫妻 #夜市 #遺失錢包 #警察協助東森新聞影音 ・ 6 小時前 ・ 4
陳盈潔臥病2年！許常德揭近況「學發音、認人」
「歌壇大姐大」72歲陳盈潔因教唆偽造有價證券罪被判3年2月徒刑，入獄不久罹患敗血症、腎衰竭而保外就醫，現在仍在病榻上休養。今(9日) 資深音樂人許常德，發文透露陳盈潔的最新狀況，各方面逐漸穩定。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
高階警婚外情！還和議員「搶女人」飾2角討1千萬 淚：做出幼稚的事
前台南市警察局秘書室主任莊武能，涉入婚外情三角戀，2022年一人分飾兩角，傳訊息勒索新竹縣議員1千萬元，並相約在尖石溫泉會館見面，警方到場逮人時，莊武能還開車衝撞自家人，一審強制罪判刑6年。莊武能上訴二審，日前辯論終結，莊武能在法庭上講到哽咽，強調「我不是一個不重視名譽的人」，爭取無罪，全案將於2月10日宣判。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為
社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導位在新北市板橋區的湳雅夜市裡，接連發生竊案，受害的都是同一間超商！大夜店員在盤點貨物時，發現店裡少了好幾張悠遊卡，就連民眾的包裹也少了好幾件，店員調閱監視器，發現有一名竊嫌，兩度入內行竊，沒想到，他食髓知味，第三度到店裡，馬上被店員認出來，最後在熱心民眾協助下，順利抓人。夜市裡，2名身材魁武的男子，雙手架住穿著黑色外套的女子，只見這名女子，還不斷反抗，引起民眾議論紛紛。就怕是當街擄人案，圍觀民眾趕緊報警。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）警方獲報到場，進到便利商店裡，原來被架住的，是一名竊嫌，而這兩名彪形大漢，是英勇逮賊的熱心民眾。事發就在新北市板橋區湳雅夜市裡，超商大夜店員盤點貨物時發現，店裡有好幾張悠遊卡，以及民眾的包裹，不翼而飛，財損總共7萬8千多元。調閱監視器後才發現，以為是一名留著長髮、綁辮子的女竊賊，抓到人之後，才知道他是男的，29歲的何姓男子，在週一傍晚，以及凌晨時，兩度入內行竊。就在這名竊嫌，再度來到便利商店時，馬上被店員認出來。在兩名熱心民眾的協助下，順利逮人。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）板橋警分局板橋派出所副所長林恒毅：「係因何姓犯嫌於日前至夜市內超商，竊取約新台幣7萬餘元包裹，又於昨日晚間返回超商時，由大夜店員認出並追呼抓捕，在場熱心民眾協力抓捕犯嫌。」這名何姓嫌犯再事後，坦承犯行，挑在人來往的夜市下手行竊，下場就是被依法送辦。原文出處：超商悠遊卡、包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為 更多民視新聞報導全力搜救辛柏毅 賴清德盼全民集氣：祈禱他能平安歸來桃園公布2026首波酒駕累犯 15人姓名、照片曝光廟會百元互動惹議！與內褲辣妹「埋頭吸奶味、摸屁股」影外流民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治
社會中心／李豫翰、蔡承翰 新北報導駕駛一個違規念頭，奪走老婦人一條命！新北市板橋文化路跟民生路口，上午發生一起死亡車禍，一名拖板車的張姓駕駛，要把車開回花蓮，由於路不熟，結果違規右轉，撞上騎著自行車的70歲卓姓婦人，導致她左大腿骨折，緊急送醫急救後，還是回天乏術，宣告不治。拖板車路口準備要右轉，沒想到下一秒，竟然直接撞上一名騎腳踏車的婦人，她整個人被捲進車底，動彈不得。警消獲報，火速趕抵，利用器具將人救出，被壓在車下的卓姓婦人意識還算清楚，因為事發當下有醫護人員正好經過，立刻上前幫忙急救。七旬老婦人左大腿骨折，被緊急送醫搶救，但送醫後狀況惡化，最終宣告不治。板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治（圖／警方提供）說有注意，卻還是發生憾事，事發在8號上午10點多，新北市板橋文化路二段跟民生路口，肇事的張姓駕駛要把車開回花蓮，供稱對路不熟，加上拖板車太大，彎不進專用右轉道，才會選擇違規，沒想到發生悲劇。板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治（圖／警方提供）警方下午跟業者回到現場，把腳踏車帶回，可以看到輪框被壓到變形，警方後續以過失致死將張姓駕駛送辦，違規右轉則被開罰600元罰鍰，只因為路不熟，就貪快違規，奪走老婦人一條命。原文出處：板橋拖板車違規右轉釀禍！ 7旬婦遭撞左大腿骨折送醫不治 更多民視新聞報導桃園A8驚傳持刀男子！網友上網發文「希望平安」 警方：僅為鐵尺F-16失事落海！全力搜救辛柏毅 卓揆請國防部「做1事」目的全說了板橋死亡車禍！拖板車違規右轉「直撞腳踏車」！騎士困車底傷勢惡化搶救不治民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網
（中央社台北8日電）中國公安部今天表示，中國已與緬甸、泰國建立三方協調機制，目前已有7600多名妙瓦底地區中國籍涉及電信騙疑犯押解回國；去年以來已累計拘捕詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹共542人。中央社 ・ 1 天前 ・ 3
長庚接手大同醫院周年爆抗議！工會批變相減薪 憂離職潮再起
高雄市立大同醫院民國114年元旦起正式與長庚醫院合作營運，如今滿一周年，高市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會盤點內部問題，8日上午動員近百人在高市府前抗議，怒批原有員工不斷流失，加薪後又砍福利，根本變相減薪；對此，高市衛生局回應，經積極協調後，院方已公告1月下旬加發特別獎金，照顧留任員工。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
F-16辛柏毅「飄移軌跡」模擬曝！落點恐在這一帶 搜救不限72小時
6日我空軍花蓮基地一架F-16戰機在執行夜航訓練時，突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，29歲上尉飛官辛柏毅當下疑似跳傘逃生後墜海，目前仍在協尋當中。就有網友以OpenDrift模擬，推算出辛柏毅可能的「漂流點」，希望提供船家、軍方參考。國防部昨（7）晚也表示，搜救不會受限72小時，會全力搜救辛柏毅上尉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
深夜爆炸聲! 遭男子朝家門放煙火 住戶嚇壞報警
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南市安南區一處民宅，1月4日深夜遭一名男子手持煙火，朝住家門口射擊，民眾查看還被這名男子破口大罵。住戶受到驚嚇之餘，趕緊打電話報警。明明和對方無冤無仇，卻莫名其妙被盯上，讓住戶真的很無奈。深夜住宅門口突然炸開大量煙火，火光四射連停在門口的汽車也遭殃！（圖／民視新聞）1月4日深夜11點多，住宅門口突然炸開大量煙火，火光四射不僅在門口一、二樓，連停在門口的汽車也遭殃，整個巷子裡都是煙霧瀰漫，還有震耳的爆炸聲響。住戶打開窗戶探查，就看見一名男子，正對著住家門口施放煙火，還出言恐嚇。附近民眾飽受威脅，也擔心男子會不會有更脫序的舉動。警方獲報趕到現場，認定攻擊的嫌疑人有涉及公共危險和恐嚇罪嫌，通知救護人員協助送醫。（圖／民眾提供）警方獲報趕到現場，認定攻擊的嫌疑人有涉及公共危險和恐嚇罪嫌，通知救護人員協助送醫。附近民眾私下聽對方親戚說，醫生判斷不達強制就醫標準，男子也回到住所，而警方也不只一次，接到類似的報案。附近民眾難免心生恐懼，警方則強調會依法函送，由法院判定，是否有強制作為的必要，現地也會加強巡邏。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：深夜爆炸聲！遭男子朝家門放煙火 住戶嚇壞報警！警方：將加強巡邏 更多民視新聞報導台南救護員出勤遭"醉漢毆傷" 男拒道歉挨告日本茨城驚傳兇殘命案 懷孕美甲師遇害一屍兩命好友反目? 高雄鳳山7旬男持大剪刀砸車洩憤民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國附醫醫師遭控性騷病患被停診 中市府啟動調查
（中央社記者趙麗妍台中8日電）中國醫藥大學附設醫院身心科醫師遭病患控訴有不當肢體接觸，醫師否認、院方對醫師停權停診；台中市衛生局今天證實啟動調查，若調查性騷擾屬實，最重可廢止醫師證書。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中檢出手！台中榮總驚爆手術讓廠商執刀 已立案調查
即時中心／林韋慈報導台中榮民總醫院近日遭媒體爆料，神經外科有醫師允許無醫師資格的醫材廠商進入手術房執行手術。台中市衛生局接獲通報後立即派員稽查，全案已於昨（7）日函送地檢署偵辦，中檢證實已分「他」字案，由檢察官調查中。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬天也有虎頭蜂！田間除草遭蜂襲4人傷…他最慘「螫20多下」插管治療中
苗栗頭屋鄉發生虎頭蜂螫人意外，昨日（7日）上午9時許，一名胡姓男子在田間除草時，疑似驚動虎頭蜂群遭攻擊，胡男家屬聽到聲響來幫忙也受傷。救護人員到場時，胡男4人已遭蜂群螫傷，其中胡男被螫了20多處傷口，出現嚴重過敏反應，無法呼吸，被緊急送醫，目前仍在插管治療中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
王瞳捐100道年菜娘家鮮食傳愛募1萬2千道 攜DailyNeo女團邀您一起圍爐
寒風裡，一碗熱食帶來的不只是飽足，更是一種被記得、被接住的安心感。當多數家庭準備迎接圍爐團聚的時刻，台灣社會中，仍有不少家庭面臨飲食與照顧的雙重壓力。隨著台灣邁入超高齡社會，弱勢處境不只來自收入不足，也與年齡、健康與支持系統交織，而一頓能安心入口的年菜，往往成為許多家庭最溫暖、也最實際的需求。深耕照顧國人健康邁入第 15 年的娘家保健生技，第9度攜手鮮食家啟動《傳愛過暖年》年菜募集行動，今年持續與公益團體合作，目標募集1萬2千道年菜，送往1919食物銀行、切膚之愛基金會、財團法人育成社會福利基金會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、老人福利關懷協會、苗栗縣特殊教育關懷協會，共有6家公益基金會受惠，本次公益募集活動亦由國際扶輪3523地區華真扶輪社共同響應。娘家持續實踐品牌「堅持最好 守護最愛」的承諾，將品牌永續的精神落實在日常飲食、陪伴與支持，用最誠摯的心意將溫暖與關懷送進每一個需要的角落。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
台積電第4名內鬼是他！ 涉洩密東京威力科創今移審｜#鏡新聞
高檢署追查台積電內鬼洩密案，另外追出有第4名內鬼竊取核心技術，把14奈米以下製程的機密，外洩給跳槽到東京威力的前台積電工程師，檢方5日追加起訴。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 1
遭中國列為「台獨打手幫兇」 陳舒怡檢察官辦案背景曝光
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導中國國台辦7日公布最新懲戒名單，點名內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀為所謂「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署檢察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
神明搭火車上阿里山 臺澎金馬媽祖齊聚新港起駕神旅行
如果有一天，你在阿里山林業鐵路旁，看見媽祖搭著火車穿梭在雲霧與杉林之間，那不是幻覺，而是真實發生的信仰風景。本次由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處攜手嘉義縣新港奉天宮共同策畫的「阿里山神旅行・抵嘉」活動，已於12月19日至22日圓滿落幕，四天行程吸引超過五萬人次參與、關注，成功為阿里山觀光與宗教文化寫下全新篇章。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言