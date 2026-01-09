台中七期豪宅虐死案 3嫌全重判 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台中市七期豪宅的男子遭凌虐致死案，主謀劉世惠與同夥以「10大酷刑」凌虐許姓男子致死，並拍下施暴畫面；台中地院國民法官法庭今（9）日宣判，依劉世惠、劉季昀、石庭彰3人犯三人以上共同攜帶凶器，對被害人施以凌虐而私行拘禁致人於死罪，判處劉世惠無期徒刑、劉季昀徒刑13年6月、石庭彰徒刑12年。可上訴。

台中市警第六分局去年10月19日晚間6時接獲報案，指稱位於七期重劃區的豪宅大樓傳出燃燒塑膠的味道。經前往去查訪發現27歲許姓男子全身多處傷痕躺臥地板，失去呼吸心跳，32歲劉男、37歲劉男、19歲石男3人在場。

廣告 廣告

警方現場逮捕3人並搜查出多種毒品，並於20日上午逮獲另名林姓少年犯嫌到案。檢警調查發現，許男疑因與劉姓主嫌有債務糾紛，劉男多次向許男索討積欠的債務不成，心生不滿，夥同另3人約許男到家中，將人拘禁在屋中毆打、虐待，導致許男傷重不治死亡。

國民法官法庭審理認為，被告劉世惠是本案的主謀，對於本案的犯罪事實最具有支配力，其實施的凌虐行為最多、手段最為殘忍，被害人是在遭受長時間的折磨而死亡。

被告劉世惠對於自己參與的犯行一再以各種說詞推託，並且根據偵查的進度還有呈現的證據，才承認犯行。在3名被告當中，犯罪後態度是最為不好的。

另外，被告劉世惠主張在案發前有施用毒品、精神狀況不佳，希望能適用刑法第19條第2項的規定減輕其刑。但經合議庭將被告送精神鑑定，認為被告劉世惠在案發時的精神狀況是正常的。

審酌被告劉世惠在案發時間能持續凌虐被害人，在事發後又自拍影片來掩飾自己的犯行，足見其在犯罪行為時的意識狀況正常，並沒有辨識行為違法或依其辨識而行為的能力顯著下降之情形，因此不予減刑。

被告劉季昀部分，審酌其參與本案的行為次數不多，但犯後並未在第一時間坦承犯罪。被告石庭彰部分，因其年紀未滿20歲，且受雇於劉世惠，處於聽命形式的參與情形。石庭彰與被害人無冤無仇，下手次數遠不如劉世惠，且在第一時間承認行為，並有幫被害人擦拭傷口及撥打119報案，斟酌上開情狀及全案資料後，對3名被告分別量處劉世惠無期徒刑、劉季昀徒刑13年6月、石庭彰徒刑12年。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

相約共赴黃泉卻獨活 國民法官判刑4年半

海陸中士洩漢光演習內容、拍投共影片 橋檢起訴請求從重量刑

【文章轉載請註明出處】