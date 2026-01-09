台中七期豪宅虐殺命案 警友站副站長判無期徒刑

台中六分局警友站副站長在七期豪宅虐殺助理，台中地院今（9）日宣判，主嫌警友站副站長劉男判處無期徒刑，另2名共犯分別判處13年6個月及12年有期徒刑。

劉姓主嫌母親聆判後離開法院。（圖／翻攝畫面）

回顧此案，死者許男2024年10月18日在主嫌劉男七期豪宅向他要傳播小姐款項，雙方發生爭執劉男竟將許男關在陽台，並夥同石姓、劉姓共犯脫光對方衣服，先後持鋁棒、榔頭、皮帶、鈑手、尖刀施以凌虐，還用打火機、電擊棒及空氣槍施暴，甚至拿老虎鉗夾拔牙齒、指甲，手段極度兇殘。

許男遭拘禁凌虐1天後不幸死亡，台中地檢署依凌虐而私行拘禁致死等罪起訴劉男等3人，未成年涉嫌人則由少年法庭調查，台中地院連續5天進行審理，檢方今當庭播放嫌犯自行拍下的施虐畫面，死者許男遭持榔頭、球棒痛毆，痛苦慘叫頻喊「救命！」，檢察官當庭哽咽痛斥嫌犯把被害人視為待宰牲畜，長時間施暴以虐取樂，踐踏人性尊嚴殘忍至極。

台中地院下午4時許判決出爐，合議庭法官依凌虐致死罪名，判主嫌劉世惠無期徒刑、褫奪公權終身，劉季昀13年6個月、石庭彰12年有期徒刑，主嫌劉男母親到場聆判，離開法院時表情木然未發表意見

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

