台中七期豪宅虐殺案開庭！高大成揭死者「血浮油脂」死因

2024年台中七期豪宅發生虐殺命案，警友站劉姓副站長夥同3人，使用數種兇器凌虐許姓助理，甚至還用老虎鉗拔掉門牙，導致傷重不治。台中地院國民法庭今（6）日開庭，傳喚法醫說明，發現死者橫紋肌溶解、多種毒品混合，非常罕見的是死者血液浮著一層油，受到嚴重肺脂肪栓塞死亡，顯見受到非常殘忍的對待。

2024年10月18日，許姓助理疑似因為積欠傳播小姐費用，被劉姓主嫌找來3名同夥，用球棒、榔頭、電擊棒等十種兇器殘忍凌虐，最終許姓助理不堪虐待，隔天傷重不治死亡。

助理遭毆打凌虐，傷重不治死亡。圖／台視新聞

台中地院開庭審理，傳喚法醫說明死因，發現死者全身都有被鐵鎚敲打痕跡，嚴重肺部脂肪栓塞，罕見的是，死者血液裡面還浮著一層油，顯見過程十分兇殘。

法醫高大成分析，人被打後壓迫到肌肉與肌肉之間，脂肪就擠出來跑到血液裡，再跑到肺臟引起死亡栓塞、無法喘氣，引起橫紋肌溶解症，蛋白跑到腎臟，在腎臟塞住引起腎衰竭，器官衰竭致命。

本案去年二月由檢方提起公訴，預計本月9號將一審宣判。

法醫高大成分析死者狀況。圖／台視新聞（資料畫面）

台中／潘欣宜、洪杰民 責任編輯／洪季謙、陳俊宇

