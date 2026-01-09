台中七期豪宅虐殺案 前警友幹部判無期

前台中市警六分局警友站副站長劉世惠，前年與許姓助理有財務糾紛，竟在台中七期豪宅凌虐許男致死，檢察官論告求刑時哽咽說，3人施以「十大酷刑」，不顧許男瘋喊「救命」卻未停手，「死者彷彿待宰牲畜」。台中地方法院國民法庭經5天密集審理，9日依私行拘禁凌虐致死罪，判處主謀劉世惠無期徒刑，褫奪公權終身，共犯劉季昀、石庭彰分別判13年6月、12年徒刑。可上訴。

檢方調查，死者許男是劉世惠的助理，因金錢糾紛，劉在民國113年10月18日凌晨找來劉季昀、石庭彰及林姓少年來到七期豪宅租屋處，以球棒、榔頭等物攻擊許男，並朝其傷口淋酒、潑辣椒醬，還持老虎鉗拔許的牙齒，導致許男慘死。

台中地院國民法庭自5日起開庭審理5天，多次提示凌虐許男的影像，可見3人手段凶殘，但劉世惠、劉季昀、石庭彰審理時依然避重就輕，檢方痛批泯滅人性。

昨日量刑辯論時，公訴檢察官殷節指出，影片中3人拘禁許男，並以十大酷刑凌虐，眾人在陽台持球棒與榔頭持續毆打許，許膝蓋遭重擊後痛得尖叫哀號，不斷瘋喊「救命、救命啊」，這段畫面他印象最深刻。殷節一度哽咽說，死者承受巨大身體痛楚、精神恐慌，表達想活下去，但眾人未停手，死者彷彿待宰牲畜，令人鼻酸。

殷更痛批，劉世惠從事賭博為生，日常開豪車、住豪宅、叫傳播小姐，對死者家屬卻無任何賠償，卻在7日提出有「抄佛經」的悔過表現，並非真心懺悔，是為求減刑的算計之舉，手段廉價且缺乏誠意，請求判處無期徒刑。

台中地院國民法庭昨日下午宣判，認為劉世惠凌虐手段最多、最殘忍，讓被害人遭受長時間折磨死亡，他一再推託、依偵查進度及呈現證據才部分認罪，犯後態度最差，依3人以上共同攜帶凶器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪，判無期徒刑；共犯劉季昀、石庭彰判刑13年6月、12年。