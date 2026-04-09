台中七期豪宅22歲女墜地 身體變形亡！一旁驚見這2物

[Newtalk新聞] 美國、以色列對伊朗的「史詩憤怒」行動持續至今已超過一個月，雖然美國川普政府試圖透過巴基斯坦進行間接談判，但伊朗方面卻始終抱持著強硬的態度，外界也高度關注中東局勢的發展方向。近期有消息稱，伊朗透過巴基斯坦提出 10 點回應，要求美國徹底結束戰爭並同時解除對伊朗的制裁，拒絕所有「有期限」的停火協議。與此同時，以色列也以「不太可能與伊朗達成協議」為由，持續襲擊伊朗國內軍事設施，並策畫後續對能源基礎設施的大規模打擊。 X 推主「Amock_」指出，由於川普先前設定的談判期限即將到來，伊朗不斷拖延談判的行為也再次勾起了川普的不滿，川普本人也提出警告，強調伊朗可能在一夜之間被美軍「夷為平地」，「可能就是明天，畢竟伊朗人就喜歡被轟炸」。針對川普本人的言論，伊朗外交部長阿拉格齊公開發表批評，認為川普對伊朗的威脅只是他個人的幻想。 針對美國先前提出的停火協議，伊朗外長透過巴基斯坦發表了 10 點回應，強調在美國解除制裁後才會考慮重新開放荷姆茲海峽，同時拒絕所有「有期限」的停火協議。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號 在美伊雙方就停火談判問題展開隔空交火的同時，伊朗透過斡旋

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