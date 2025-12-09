台中七期驚傳搶案！雙煞奪走1061萬...隔1天僅剩13萬 幕後主使成謎

高雄兩煞到台中搶走1061萬元，各遭判處8年4個月徒刑。圖為台中地院。資料照



台中七期豪宅驚傳黑吃黑鉅額搶案。活動於高雄的劉姓男子、楊姓男子，今年7月北上至台中，趁被害人身懷巨款時，持空氣槍及開山刀威脅，搶走1061萬元逃逸。當時正好遇颱風丹娜絲來襲，警方頂著風雨追緝，逮到兩人款項卻只剩13萬元，法院審理後，近日將劉男、楊男各判8年4月徒刑。檢警懷疑全案有幕後黑手，正持續追查。

警颱風天追緝一度卡路上

楊男、劉男供稱，收到一名Telegram暱稱「MU云端-馬云」指示，今年7月6日22時到台中七期一棟社區大樓前埋伏，見對象抵達後，1人持BB彈空氣槍抵住對方頭部，另1人持開山刀抵住頸部，要求交出手提袋及背包，裡頭現金共計1061萬元。

楊男、劉男得手後，即駕車逃往高雄、台南交界一帶躲藏。當時，正好颱風丹娜絲侵台，警方冒著強風豪雨追緝，行動一度中斷，最後於7月8日見機逮人，但鉅款竟只剩13萬多元。對於款項流向，兩人說法不一。

贓款怎麼分？說詞兜不攏

劉男本來向警方供稱，自己僅分得350萬元，其餘皆被楊男拿走；楊男則說，所有款項兩人平分，各拿530萬元。案子到法院審理時，劉男又改口，表示分得370萬元，給「MU云端-馬云」120萬元；楊男則稱，320萬交給「MU云端-馬云」，剩下的兩人平分。

台中法院指出，雖然兩人事後改稱有分給「MU云端-馬云」，但金額不一且無證據，因此劉、楊兩人對1160萬元享有共同處分權限，以各分得530萬5000元視之，扣除扣案13萬5200元，追徵其價額。

兩人律師請求依《刑法》第59條酌減其刑，但法院認為，兩強盜所得甚鉅，於社會治安及他人生命、身體顯有相當程度之危害，也未見有何特殊原因而犯罪，不足以引起一般同情，又兩人正值青壯年，卻不思合法途徑賺取錢財，最後依攜帶兇器強盜罪，各處8年4個月。

