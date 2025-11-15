台中七期高質感燒肉新選擇！訪八和和牛燒肉專門店，享用A5和牛多部位拼盤，還有每日限量女王派
「八和和牛燒肉專門店」台北米其林推薦的頂級燒肉插旗台中七期！
「八和和牛燒肉專門店」台北目前有「安和本店」、「敦北二號店」兩間，Google 評價都在4.8以上相當高，而且連續多年榮獲米其林餐盤推薦，更有「燒肉界勞斯萊斯」美譽很厲害，想不到現在在台中就吃得到，當然要來嚐鮮。
對了！查了網路資料才知道，原來「八和和牛燒肉專門店」的「八和」命名，源於其獨特的燒肉哲學：將整隻 A5 等級的滋賀縣「近江牛」（日本三大和牛之一）細分拆解，融入「生牛肉、壽司、霜降、赤身、牛排、逸品、湯品、主食」等八大主題料理，好吃有特色。台中又多一家高質感燒肉新選擇啦！
▼「八和和牛燒肉專門店 台中店」地址是「台中市西屯區惠文路759號」，隱身在七期豪宅區，鄰近文心一路與惠文路口。餐廳沒有顯眼的招牌非常低調，我剛開始一直不小心略過它，後來才發現被綠葉圍繞的「BAHO YAKINIKU RESTAURANT」！
1F 座位區
▼一樓座位為「L型吧台座位」與「半開放式卡座」，裝潢則以古典石膏像、拱門等歐風元素，結合日式木質的沉穩質感，營造出高貴典雅的舒適氛圍~
▼一樓還有一座全年維持 10 度恆溫的透明精肉室，確保和牛處理作業的新鮮與安全。
▼餐廳有電梯耶~如果有老人小孩、嬰兒推車一樣方便上樓！
2F 包廂區
▼二樓提供 4 人、6 人至 10 人包廂，包廂以深灰色的沉穩質感作為空間主色調，搭配石材紋理與植栽元素，靜謐且放鬆~
燒肉沾醬
▼燒肉沾醬有：簡單提味的「玫瑰鹽」；香氣有層次的「蔥鹽醬」；與濃醇的「日式烤肉醬」。不過因為燒肉品質很好，我幾乎都吃原味與套餐的原始搭配，沾醬反而比較少用到！
麻意生牛肉最中餅 (台中限定)
▼麻意生牛肉最中餅，一份280元。這道台中限定菜色以酥脆的日式最中餅為外殼，內餡有油花豐厚的和牛生牛肉，搭配台中”麻薏凍”的獨特清香以及酥脆的吻仔魚乾，底層有薄薄一層地瓜泥增添香甜風味，口感和味道層次都相當細緻多變化，很有特色耶！
八和特製女王派
▼八和特製女王派，一份660元。這道每日限量的”女王派”靈感來源於經典的「威靈頓牛排」，金黃酥皮裡面的主角是「A5和牛菲力」油脂豐富、肉質軟嫩，搭配氣味濃郁的「松露醬」以及「臭豆腐」，最後再淋上果香微酸的「紅酒醋」。咀嚼時牛肉油脂的甜味，在一層層融合酥皮、松露、豆腐、紅酒醋之後，味道變得豐厚獨特，想不到臭豆腐與松露這麼搭，創意十足~
八和經典雙人套餐
▼如果是第一次到訪八和和牛燒肉不知道怎麼點餐，推薦可以直接點八和經典雙人套餐，一份6680元。必吃的和牛拼盤與特色餐點套餐裡都有！餐點包含：自製漬物組合、本日主廚沙拉、八和生牛肉手捲、鹽蔥牛舌、本日和牛拼盤、八和金鑽燒、北海道干貝、八和香米生牛肉、涮和牛牛肉湯、牛骨髓飯、手工黑芝麻布丁、飲品。
▼自製漬物組合，「韓式泡菜」主要增添香氣和脆度，酸度和辣度都不會太重；「柚子蘿蔔」淡淡果香微甜很清爽；「小黃瓜」清脆爽口。都是吃燒肉間隙的解膩好幫手~
▼本日主廚沙拉，沙拉擺盤有點像花藝作品太美了吧！新鮮多樣的時蔬與鮮嫩雞肉，淋上清新的和風醬汁，酸甜開胃~
▼八和生牛肉手捲，生牛肉以花蓮剝皮辣椒調味，帶來一絲清爽的微辣，搭配酥脆的海苔，並撒上老油條，包起來整顆一口咬下，層次感滿滿，口感與香氣都很細緻，蠻好吃的耶！
▼燒肉必點！鹽蔥牛舌，切得厚薄適中的牛舌，由專人協助以大火快速炙燒，入口彈牙又帶點微脆感，越嚼越能感受到牛舌的濃郁肉香。搭配蔥鹽醬一起入口，鹹香好吃！
▼本日和牛拼盤，八和的「和牛拼盤」將和牛不同部位肉品分為「脂味」、「肉味」與「風味」三大類，並以「1：2：2」的黃金比例搭配，讓人從油脂豐潤到肉香純粹、再到風味變化，循序漸進地感受和牛不同層次的美味。
▼肋眼芯，肋眼芯的油花如雪花般細緻，當烤至5〜7分熟，邊緣微焦、中心粉嫩，一口咬下就能感受到油脂在口中溢出，肉質柔軟，好好吃啊~
▼後臀，後臀的肉質緊實、肉香濃郁，是屬於油花比例較低的部位。咀嚼中能感受到紮實的彈性，越咀嚼牛肉的香氣就越醇厚。可以搭配「柚子胡椒」、「山葵醬」兩種不同醬料變化風味~
▼腿三角，腿三角的肉質細緻，兼具紮實口感與適度的油香，越嚼越香。將醃漬過的櫻花葉包裹腿三角一起吃，有點像韓國芝麻葉包燒肉的概念，多了淡雅的清香，再淋上自製照燒醬香醇提味，可以變化出更多風味。
▼鯉魚管，取自和牛腿內側的稀有部位，油脂與肉感平衡，專人代烤熟度掌握得很棒，肉質鮮嫩，簡單沾點鹽提味丟金厚呷！
▼芯芯，芯芯是牛後腿內側、靠近臀的位置，肉質緊實且帶有柔嫩感，咀嚼時有牛脂香氣，且越嚼越香濃。八和呈現芯芯時，特別搭配龍鬚菜與高麗菜，採近似關東煮的溫潤處理方式，讓蔬菜的清甜襯托出芯芯的醇厚風味，吃起來不油不膩很爽口。
▼蔬菜也烤得好好吃，多汁有香氣~
▼八和金鑽燒，紐約客部位的和牛油花超級犯規，均勻細緻看起來就好好吃～這道會先將燒肉烤至粉嫩的完美熟度，鋪在米飯上，接著把將蛋黃和海膽倒入飯中，就可以準備開吃啦！
▼將和牛拌入蛋黃的吃法類似壽喜燒，這裡又多加了一道海膽，使和牛的軟嫩多汁、蛋黃的滑順，再多了海膽的甘甜，香滑順口且層次豐富，好吃耶，就連白飯都好吃！我的菜~
▼北海道干貝，來自北海道的生食即干貝，經微炙烤後，表面微焦香，內部保持軟嫩，口感幾乎是入口即化很鮮美！
八和香米生牛肉 (台中限定)
▼八和香米生牛肉，一看到上面的「東泉辣椒醬」，就知道J~個嘛一定是台中創意料理啦！底部是略帶焦香、外酥內黏的酥炸米糕棒，上層是以油蔥調味的和牛生牛肉，淋上東泉辣椒醬滴管，生牛肉獨有的軟滑香醇，在鹹甜微辣的醬香映襯下更顯甘甜，米糕棒則使口感層次豐富，很有特色！
▼燒肉名物！八和蟹茸燒，一份660元。白色大圓盤裡面，先舖上鮮甜的松葉蟹肉，再擺上炸到酥香的日本舞菇！接著送上一盤油花美到讓人流口水的和牛肉片~
▼將A5等級的和牛肉片烤好後，舖在日本舞菇上面，並淋上清爽的和風鰹魚醬汁，就完成啦！
▼入口時先感受到舞菇的酥香與微微脆感，緊接著是松葉蟹肉的細緻纖維在口中化開鮮香，接著和牛豐潤的油脂隨著咀嚼越嚼越香甜多汁，搭配和風鰹魚醬汁淡淡的鹹香與甘甜，每一口都能嚐到不同的驚喜。
▼涮和牛牛肉湯，這道根本是升級版的台南牛肉湯！將滾燙的清燉牛骨高湯，倒入裝有和牛薄片的碗中，粉紅色澤的牛肉油花豐富、相當軟嫩，湯頭溫潤回甘，好喝~
▼牛骨髓飯，這道上桌後，服務人員會協助將牛骨上的炙烤牛骨髓拌入白飯。米飯是經牛骨高湯炊煮的，本身就有淡淡香氣，搭配鹹香的和牛肉燥、酥脆的炸牛油渣，以及酸豆、梅乾菜等佐料，滋味鹹香有層次，越吃越涮嘴！
▼喜歡吃辣的一定要加入八和獨家自製辣醬，香氣濃厚且辣度不會太強，提味好吃！
▼手工黑芝麻布丁，布丁綿密滑嫩，黑芝麻香氣撲鼻，甜度適中不膩口，上面還有米香增添口感，吃完好想再來一碗~
世界唎酒師大賽冠軍 餐酒搭配
▼八和還邀請了世界唎酒師大賽冠軍「張鴻亮（Johnny）」合作，為菜單策劃豐富的紅、白酒與清酒選單，餐酒搭配讓每道料理的香氣與層次更豐富完整。
【酒後不開車，安全有保障】
▼如果不飲酒的話，也有無酒精飲品的選擇非常貼心，清香迷人的風味和頂級和牛超搭的呀！
被燒肉店耽誤的甜點店︱原味巴斯克
▼原味巴斯克，一份6吋760元。來到八和和牛燒肉不能錯過的還有它們家的「原味巴斯克」，這道甜點被網友戲稱「被燒肉店耽誤的甜點店」，超級好吃！蛋糕外層為焦糖化外皮，內部乳酪內餡濕潤綿密，香甜濃郁好好吃。對了！這道也是限量的，想吃記得先預訂~
▼怎麼會連甜點附的「蛋糕盤」與「蛋糕刀叉」都這麼好看有質感💯
在「八和和牛燒肉專門店 台中店」不僅能品嚐到夢幻的日本近江和牛，就連燒肉的吃法順序比例都講究到極致，從「脂味」、「肉味」到「風味」，一步步品味和牛最佳風味~
還能吃到八和特製女王派、八和金鑽燒、麻薏生牛肉最中餅、八和香米生牛肉、八和蟹茸燒、牛骨髓飯…等多種特色和牛料理，精緻有創意！這裡還有專人代烤服務，確保每道燒肉的最佳品質，以及世界級的餐酒搭配，難怪是「米其林推薦餐廳」，還有「燒肉界的勞斯萊斯」的美譽啊！喜歡和牛燒肉的一定要來吃看看～
八和和牛燒肉專門店 台中店
電話：04 2254 0858
地址：407臺中市西屯區惠文路759號
八和和牛燒肉專門店 線上訂位
八和和牛燒肉專門店-台中店 FB 粉絲頁
文章來源：涼子是也
