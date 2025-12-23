台中三井開車門遇強風撞鄰車！ 專家：反手開門較穩

台中市 / 綜合報導

台中海線在冬天時風超大，大到有民眾到台中港旁邊的三井outlet逛街，打開車門，車門就被強風強行吹開，刮到隔壁車，警方說，當天就接獲7件民眾報案，都是風大吹門，進而撞到旁邊的車，三井outlet也在停車場車棚鐵柱上，貼「強風注意」的黃色告示，就是要提醒民眾開車門要注意強風。修車專家就說，遇到風很大時開車門，最好用右手，也就是反手開門，不但力氣比較大，拉得比較穩，開車門的幅度，也相對小一點，可以降低車門整片被吹壞的風險。

民眾停好車，開車門時先開一點再下車，這樣小心翼翼因為，其他停車民眾說：「這邊的風就是你騎機車都會被吹倒，沿路上都是風很大，(開車門)會有心理準備，風很大就小心開門。」

民眾到台中三井outlet來停車都知道，下車開車門一定要小心再小心，記者潘虹恩說：「台中海線地區風很大，有時候一打開門遇上強風，就容易撞到隔壁車輛。」有民眾到台中三井outlet停車，打開車門沒三秒，車門瞬間被強風吹開，刮到隔壁車輛，警方到場處理時一問，他已經是當天第三起。

台中港務警察總隊中突堤中隊長王威舜說：「台中港三井outlet發生多起車門碰撞事件，當天總共發生7件。」警方統計21日一天就接獲7起報案，都是風大撞到隔壁車門，三井outlet的停車場，車棚鐵柱每隔兩三個就會貼上黃色標示，寫下「強風注意」，業者說因為賣場緊鄰台中港，每到秋冬，東北季風很強，才會特別提醒。

修車專家林毅勳說：「左手開門的時候，風一吹過來，我一定拉不住，整個啪就飛出去了，我右手側身開門的話，它這個距離其實是有限的。」專家說反手開車門能有效拉住車門抗強風，到風大的地方也要注意風向，開門多留心，避免一個失控刮到旁邊轎車，也能避免整片車門被吹壞。

