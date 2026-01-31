台中三歲八歲男童口吐白沫亡 生母情緒不穩涉嫌餵不明藥物

八歲長子的生父（右一）、陳女前夫到殯儀館配合驗屍調查。（記者孫義方攝）

台中市西區向上路三十一日凌晨一棟大樓傳出命案，三十歲陳姓婦人疑因和男友吵架情緒不穩，竟餵食兩個兒子不明藥物，警消獲報到場時兩男童已無呼吸心跳送醫仍身亡，目前死因仍未確定，且陳女因情緒激動尚無法做筆錄，全案警方通報檢方驗屍後，檢方下午相驗，全案檢警正釐清調查中。

據悉，檢察官下午二時許，抵達台中市殯儀館相驗，陳女前夫與現任男友同時現身殯儀館，二人面色沉重。據了解，三十歲陳姓婦的兩名孩子分別和前夫、現任男友所生，近期疑因和男友有分手糾紛，三十一日凌晨情緒不穩才發生憾事。

廣告 廣告

陳女上午出院由警網載往派出所接受警訊時，她的精神狀況仍不穩定，對於是否餵藥、藥物來源等關鍵問題避而不談，或是以「不知道」、「忘記了」塘塞，警方僅能先行完成現場採證，並未發現明顯打鬥痕跡。

據調查，台中第一分局三十一日凌晨一點三十一分獲報，西區向上路一段一棟大樓有幼童失去生命跡象，警方、救護人員到場發現八歲、三歲幼童均已失去呼吸心跳，經緊急送往林新及中國醫藥大學附設醫院急救，經三十餘分鐘搶救，兩男童仍先後宣告不治。

據悉，陳女閨密案發前曾打電話給陳女，發現她情緒低落並透露輕生念頭，甚至提及「想帶孩子一起走」，閨密察覺情況不對，立即趕往查看，卻在開門瞬間驚見兩名男童已無生命跡象，隨即報警求助，警方到場時，陳女情緒失控，有自傷之虞，隨後被束帶戒護送醫。

據調查，陳女無業，與現任男友租住向上路一段事發社區大樓內，其三歲兒子與現任男友所生、八歲長子則是與前夫所生，長子平時由前夫照顧，近日因放寒假才回到母親住處同住，不料，寒假剛開始沒幾天竟發生憾事，台中地檢署指派檢察官指揮偵辦，下午會同法醫進行相驗，陳女前夫與現任男友都現身配合調查，檢方不排除解剖遺體並進行毒物化驗，釐清確切死因。

◎臺灣時報提醒您：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。 生命線專線「1995」 張老師服務專線「1980」 衛福部安心專線「1925」