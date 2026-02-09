台中上班族尾牙抽中紅包1萬2 太興奮出場秒掉路邊

呂姓男子尾牙抽中「參獎」現金一萬二千元，剛出餐廳就掉落人行道旁。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

三十六歲呂姓上班族在台中市南屯區參與公司尾牙，抽中「參獎」一萬二千元現金紅包，沒想到剛走出大墩南路會場，紅包就掉落人行道旁，所幸熱心民眾拾獲並將紅包送到大墩派出所，呂男感動到差點要分紅。

台中市第四警分局九日表示，呂男於二日參加尾牙，在近百名員工中幸運抽中「參獎」、現金一萬二千元紅包袋，呂男晚宴後步出會場，未料，紅包竟從口袋滑落到大墩南路邊，數十分鐘後，路人發現地上印有「參獎」字樣，立刻將紅包送到大墩派出所。

警方表示，員警楊景智研判尾牙旺季，失主可能到附近餐廳聚餐，拾獲地點中捷豐樂公園站、鄰近有多家婚宴會館及餐廳，隨即聯繫婚宴會館協助查詢，多通電話後查出有失主報失紅包，短短二十分鐘就聯繫上呂男，呂男立馬趕到大墩所領錢。

紅包所幸被熱心民眾拾獲送交警方，呂男（右）找回尾牙紅包對警方比讚。（記者陳金龍翻攝）

呂男感謝警方及熱心民眾，當晚就將「消失的參獎紅包」物歸原主，並主動表示想向拾得民眾表達感謝之意，員警也貼心協助雙方通話，兩人透過電話互相道謝，年節氣氛漸濃場面相當溫馨。