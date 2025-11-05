台中下午茶放空首選！老宅咖啡廳大片綠意落地窗景太療癒，拍起來超有FU

台中｜ KOPHY coffee &philosophy

在台中精誠商圈裡的咖啡廳▸KOPHY coffee&philosophy◂在這裡開業已久，小吠曾經在九年前就和姐妹們來造訪過啦！今年內部座位區也重新改裝過，這天剛好在附近用完餐就想說來喝杯咖啡～

台中｜KOPHY coffee&philosophy

外觀和之前造訪時沒太大差別，唯一不同的是院子裡的樹枝葉長的更加茂盛了呀！

台中｜KOPHY coffee&philosophy

長型的櫃台似乎沒有什麼變化，不過內部裝潢包括牆面還是稍有不同～

台中｜KOPHY coffee&philosophy

一樓座位改成比較有私密性的小包廂感。

台中｜KOPHY coffee&philosophy

二樓的座椅有些許變化，但也有保留點舊有的陳設。

台中｜KOPHY coffee&philosophy

好喜歡這個有滿滿綠意的落地窗景，陽光穿透樹的枝椏灑落進來的光影也好美哦！

台中｜KOPHY coffee&philosophy

坐在窗邊很適合拍網美照～

台中｜KOPHY coffee&philosophy

牆上的店名是正在做體操的貓咪組合而成的，超級可愛～

台中｜KOPHY coffee&philosophy

原木屋頂也還是保留著老屋原有的風貌，在舊與新之間拿捏的很剛好。

台中｜KOPHY coffee&philosophy

這天點了冰美式、熱拿鐵還有多年前就吃過的英式蘋果酥派，咖啡喝起來依舊順口，蘋果派上面是店家自製的酥皮再灑上肉桂粉，吃起來脆脆帶酥感，還吃得到核桃，底下蘋果塊給的還蠻多，沒吃過的朋友推薦點來試試！

台中｜KOPHY coffee&philosophy

菜單Menu

這天就在KOPHY這裡享受了一段安靜又放空的時光，沒想到店內現在還新增了香菇雞湯麵可以選擇，最後放上菜單給朋朋們參考囉！

台中｜KOPHY coffee&philosophy

台中｜KOPHY coffee&philosophy

台中｜KOPHY coffee&philosophy

台中｜KOPHY coffee&philosophy

台中｜KOPHY coffee&philosophy

KOPHY coffee&philosophy

地址：台中市西區精誠八街1號

電話：04-2327 2810

營業時間：11:00-18:00

IG：https://www.instagram.com/kophy_cafe/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘