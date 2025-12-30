台中下午茶新選擇～來杯玄米奶茶＋伯爵厚片，再配豆干聊一整天

在2025聖誕夜，也是年底的季節，這家最新的茶館就開在台中北屯，屬於萬客什鍋同一集團，他們在台中的店面也是人氣超夯。剛開幕的豐生茶館同樣人氣超旺，我們聖誕節25號晚上就來吃，還好4點多進來還有位置！

外觀好漂亮，這是晚上6點多已經很多人在外面排隊。目前只有開放eats365網路訂位或是現場候位

台中｜豐生茶館

一樓環境

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

偷偷說，二樓比較漂亮！白天和晚上各有不同的光線，很喜歡左邊半透明的掛簾，有點隱私但又不會阻隔太多空間，給設計師一個讃

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

是不是很漂亮？來的時候我們剛好也直接被安排坐二樓

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

這次我們點的很多都是茶點類，也可能因為蠻喜歡春水堂，所以想要點個茶點來比較一下。老實說吃完還覺得各有千秋，濃縮一句：茶類還是春水堂勝、茶點類豐生做的也很不錯

老皮嫩肉

用雞蛋豆腐在下去油煎，淋上甜鹹綜合的醬汁，實在好吃～每一塊都可以均勻沾到醬汁，值得一試

台中｜豐生茶館

蘿蔔糕

切成正方形很好入口。豐生的炸物應該都有專業的甩油機器，所以吃起來不會有油耗味。裡面的蘿蔔泥內餡充分均勻被包在裡面，夠紮實

台中｜豐生茶館

可以用附上的沾醬，增添甜鹹的口味

台中｜豐生茶館

伯爵紅茶厚片

伯爵紅茶厚片上面的抹醬茶香十足，上面還撒了幾顆米香，整體稍微有一點甜度，厚片口感紮實。

台中｜豐生茶館

咬下後上面的奶酥部份會脆化掉，可以在嘴內很滿足的吃完這些碎片哦！

台中｜豐生茶館

玄米奶茶（加波霸）

茶香味比較淡。 珍珠Q軟有甜度。點無糖搭配在一起很剛好。波霸是熱的，但過於軟爛，如果可以口感更Q更好，再次宣布飲料部份春水堂勝XD

台中｜豐生茶館

招牌肉燥乾拌麵

這個很接近春水堂的功夫麵，不過有多了青菜和貢丸。乾麵的味道蠻好的，肉燥很香拌勻之後都有沾附在麵條上很夠味，本身不會辣，app上可以選擇辣椒，會另外給，如右邊那個就是

台中｜豐生茶館

麵條可以充份均勻拌開會比較好吃哦

台中｜豐生茶館

鹽酥雞

鹽酥雞比較有點像香香雞的口感，還有附幾片米香跟酸黃瓜可以解膩。辣椒是裝飾用不會辣，這個也比春水堂的鹽酥雞擺盤厲害許多

台中｜豐生茶館

招牌滷烏龍豆干

可以選擇辣或是不辣，這是辣的，真的非常辣大概有接近中辣的程度。不過豆干很入味，而且整體吃起來不會油膩，值得點

台中｜豐生茶館

上面還有蔥絲增添口感，好吃

台中｜豐生茶館

對了！有加入豐生的會員，壽星直接贈送一個紅豆沙壽桃XD 超好笑很復古耶，而且還不錯吃。現在豐生的app加入滿1000還可以折抵100元，還不錯！

台中｜豐生茶館

紅豆沙均勻而且還蠻多的，口感上不會都只有壽桃本人XD

台中｜豐生茶館

這次來用餐覺得茶點表現都還不錯，飲料只有點了一杯，但整體感覺起來環境很優，茶點上表現不賴，鹽酥雞和豆干真的大勝。飲料則是私心覺得春水堂勝。今天胃口有限所以下次再來試試他們的中式套餐，應該也是很不錯！

菜單

豐生菜單如圖（攝於2025.12），比較多頁。請各位捧友參考囉

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

台中｜豐生茶館

豐生茶館

地址：臺中市北屯區梅川東路五段77號

電話：04 2369 1313

營業時間：09:30-01:00

eats365訂位：https://app.eats365pos.com/tw/en/twtc000451

