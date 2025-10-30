台中不足中央來補！專家疫調團出手 卓揆：中央地方資料要迅速正確一致

記者潘靚緯／台中報導

行政院長卓榮泰出席非洲豬瘟中央前進應變所，要求中央與地方的資料必須迅速、正確、一致。（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰今(30)日出席非洲豬瘟中央前進應變所記者會，防疫分秒必爭，中央疫調團隊昨(29)日下午已啟動，全力協助台中市政府進行疫調，要求中央與地方的資料務必做到「迅速、正確、一致」，也要求全國各縣市政府在台中需要時，立即主動積極動員人力與物資支援，「要集全國之力，解決、面對發生在台中的豬瘟問題」。

卓榮泰進一步說明，目前仍須釐清案例場進出車輛與人員、化製車的相關清消交叉紀錄的確實性，以及關聯場之間廚餘與飼料來源跟去向，必須做更清楚的比對，才能去追溯源頭、回溯時間序，精準調查所有範圍，釐清感染源與傳播路徑，是現在重要的工作。

卓榮泰強調，中央成立疫調團的目的，最主要是協力台中市政府完成所有專家學者建議的工作項目，同時也求從中央指揮中心、應變所跟台中市政府提供的資料，「能迅速、正確、一致，才能讓調查具備科學依據，讓國人信任防疫結果」。

卓榮泰指出，目前政府有能力，把疫情控制在最小範圍、時間控制在最少時間、損害降到最小程度，所以要加大疫調、防治、環境保護力道力道，超前準備，才有把握控制住疫情。

非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍表示，距離政府訂立的15天監控期已經過了一半，目前確認只有台中這一例案例場為陽性，會盡全力把案例鎖在台中。

中央成立的專家疫調團隊，昨(29)日下午已啟動，開始做細部精準的疫調，基於台中市的疫調報告之上，去確認其他細節或疑點。同時也請流行病學專家查看疫調進展，檢視有無需要補強的地方，以案例場為核心，檢視廚餘流向，跟病毒賽跑，若細部或完整結果出爐會在疫調報告提出，對外說明。

廠商捐贈1000劑非洲豬瘟檢測試劑，有助快速篩檢節省人力跟時間。 (圖／翻攝畫面)

