台中中央公園「Funkyland」12/21啟用 網美打卡新景點、園區體驗空間、交通資訊一次看！

中央公園再添話題新地標！位於十二感官空間味覺體驗區的「Funkyland」自11月啟動試營運後，以其坐擁綠美圖與台中國際會展中心的遼闊視野、精緻的場域設計與波希米亞野餐風半戶外空間，迅速成為全台最受矚目的網美打卡新景點。Funkyland將於12月21日正式啟用，同步推出聖誕展演與手作活動，一起感受中央公園的魅力再升級。

中央公園Funkyland

Funkyland座落中央公園味覺體驗區草坡制高點，是綠美圖與會展中心間最醒目的視覺焦點，無論拍照、喝咖啡、野餐或靜賞夕陽，都成為社群熱議的質感場景。從空中花園、會展中心二樓平台、經貿五路跨橋甚至舊機場跑道草坪遠眺，都能看見其獨特造型，宛如嵌在自然中的現代藝術地景。尤其善用地形層次打造舒適開放的休憩空間，提供咖啡輕食、風格野餐預約與主題課程，在自然景觀中享受慢活時光。

中央公園最新營運的-funkyland（圖片來源：台中市政府建設局）

半戶外波希米亞風休憩區

試營運期間最受網美歡迎的是半戶外波希米亞風休憩區，布幔、地毯、棧板桌、抱枕與植栽交織出夢幻氛圍，挑高空間與自然光線讓隨手拍都像旅拍大片。場域亦貼心設置兒童遊戲區，親子同行也能輕鬆享受療癒時光，是假日出遊的理想選擇。

波希米亞野餐風休憩餐飲區（圖片來源：台中市政府建設局）

正值芒草盛放美景

目前Funkyland仍處試營運階段，搶先感受中央公園融合自然、設計與生活美學的全新魅力，營業時間為每天下午13:00至19:00（週一公休）。正逢秋冬芒草盛放，漫步步道即可欣賞跨橋上的白色芒草隨風搖曳；黃昏更是拍照人潮湧現的黃金時段，夕陽灑落草地，與綠美圖及會展中心的俐落線條相映成畫，呈現台中城市景觀難得一見的高質感自然風貌。Funkyland將於12月21日正式開幕，規劃聖誕展演、互動手作及導覽活動，千萬別錯過好玩的體驗活動。

半戶外空間呈現宛如歐風度假般的質感氛圍（圖片來源：台中市政府建設局）

中央公園Funkyland資訊

試營運時間： 即日起13:00～19:00（週一公休）

正式啟用時間： 12月21日

地點： 台中中央公園「味覺體驗區」

推薦打卡點： 波希米亞野餐區、夕陽、芒草季、建築線條旅拍

更多資訊：Funkyland IG

中央公園交通資訊

◆大眾運輸：

◎高鐵：台中高鐵站搭乘156公車至泰安國小(環中路)下車

◎捷運：文華高中捷運站→搭乘525公車至臺中流行影音中心、經貿大鵬路口下車

◎公車：

搭乘156公車至泰安國小(環中路)下車

搭乘28、32、54、68、68延、68繞、199、228公車至河南路停車場、家扶發展學園下車

搭乘8、88、157、157延、157繞、355延、529公車至黎明凱旋路口下車

搭乘525公車至臺中流行影音中心、經貿大鵬路口下車

搭乘25公車至凱旋敦化路口下車

搭乘6、綠4公車至臺中流行影音中心下車

◆自行開車：國道一號南下大雅交流道右轉黎明路→左轉中科路→遊客中心2966號

中央公園12感官體驗空間

中央公園佔地非常廣大，有12感官體驗空間，包含談論、味覺、聽覺、平衡、思考、視覺、動態、自我、觸覺、溫度、嗅覺、生活體驗區，其中較受關注的焦點有：

平衡體驗區：由三個不同密度的攀爬網構成，在攀爬網內就像漂浮於半空中，是個可以體驗維持身體平衡的區域。

思考體驗區：以大地為主題的封閉構築，經過黑暗的走廊抵達建築中心，一個無地板鋪面並結合各種土壤的空間，被打造成一個幽靜適合冥想的角落。

動態體驗區：這是一個適合冒險的區域，以不規則木結構排列，在不同高度的平台提供多樣的動態體驗，到頂端後，可在平台上一窺中央公園全景。

資料來源：台中市政府建設局

資料整理：Vinge

