台中中山堂「青春競藝LIVE秀」登場！逾千組隊伍角逐30萬總獎金

「中山堂青春競藝LIVE秀」今年邁入第7屆，累計報名人次已突破千組，堪稱全國學生族群最具指標性的表演競賽平台。（馮惠宜攝）

全國學生最火熱的音樂與舞蹈競賽又來了！第7屆「夢響青春．樂舞同行」中山堂青春競藝LIVE秀將於11月29日在台中市中山堂登場，今年報名隊伍再創新高，累計已突破千組，堪稱全國學生界最具指標性的表演競技舞台。經初選評選，共選出音樂類與舞蹈類各10組晉級決賽，將在29日競逐「首獎」、「評審團獎」、「最佳人氣獎」等獎項，總獎金超過30萬元，勢必掀起激烈角逐。

文化局27日舉辦記者會，特別邀集入圍決賽的靜宜大學「小鬆餅樓梯」與台中家商「DG熱舞社」率先暖場演出，現場氣氛瞬間沸騰，讓人提前感受決賽舞台的震撼能量。文化局長陳佳君指出，中山堂青春競藝LIVE秀多年來已成為青年展現自我、跨出舞台第一步的重要平台，也見證許多新秀從這裡出發、逐夢起飛。

廣告 廣告

「中山堂青春競藝LIVE秀」今年邁入第7屆，累計報名人次已突破千組，堪稱全國學生族群最具指標性的表演競賽平台。（馮惠宜攝）

除了比賽，今年活動現場也升級打造青春派對。從下午4時起，中山堂周邊將舉辦美食星光市集；4時30分開始發放「青春食光同樂會」美食兌換券，數量有限、送完為止。另有「舞力全開—步步爭鋒」趣味挑戰邀請民眾搖擺搶獎金，還有Switch Lite、掃地機器人、手機相印機等好禮的歡樂摸彩，讓活動從白天一路嗨到晚間決賽。

更多中時新聞網報導

足球》C羅禁賽罕見緩刑 可踢世界盃

歸亞蕾合作寇世勳自誇「會挖寶」

馬士媛擒最佳新演員獎甜謝愛人