台中丹水滾火鍋店面遭「撒冥紙抗議」 律師提醒：小心變被告
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導
台中市大雅區知名餐飲「丹水滾」集團上個月底傳出倒閉，負責人黃姓與洪姓夫妻疑似因投資失利，一家4口逃往中國，受害民眾將近500人，總金額恐高達新台幣50億元。近日傳出旗下的火鍋店面深夜遭人撒冥紙抗議，讓無辜房東嚇得趕緊在店門口拉起黃色封鎖線，並呼籲大家保持理智，自己同樣也是受害者。
對此，執業律師王翼升指出，雖然被害人的心情可以理解，但盲目砸店、撒冥紙宣洩不滿，不僅會波及無辜房東，還可能讓自己從原本的被害人變成被告。王翼升表示，該店面是負責人夫妻向房東承租的，所有權仍屬於房東。民眾如果動手砸壞大門，將會構成《刑法》第354條的毀損罪；若是未經許可就擅自闖入店內大肆破壞，恐涉嫌犯下第306條侵入住居罪。
此外，針對在現場狂撒冥紙的行為，王翼升分析，參考過去雲林地方法院108年易字682號判決，冥紙在民間觀念中，帶有詛咒或象徵死亡的含意，屬於加害他人生命身體的恫嚇行為。這次事件已經造成房東極大恐慌，在法律上可能會面臨觸犯第305條恐嚇危害安全罪。
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