台中之光！ 許樂勇奪2025東京聽奧女子100公尺跨欄銀牌

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025東京夏季達福林匹克運動會（Deaflympics，簡稱聽奧）昨(19)日傳來佳訊！女子100公尺跨欄世界紀錄保持者，也是來自台中的田徑好手許樂在女子100公尺跨欄項目決賽以 14.40秒 勇奪銀牌，再度於聽奧舞台上替台灣與台中市爭取榮耀。

▲經歷傷勢調整期後，許樂在賽後露出放鬆笑容（運動部提供）

運動局表示，許樂過去一年受到傷勢影響，訓練一度受限，但她在教練團協助下調整步調，穩定投入復健與基礎訓練，逐步找回狀態。這屆預賽中，她以14.70秒順利晉級，決賽則在低溫約10度的環境下維持節奏、展現穩健跨欄技術，最終以14.40秒摘下銀牌，也延續個人連兩屆聽奧皆獲獎牌的成績。

運動局說明，台中市長期關注身障運動發展，致力推動全齡、多元共融與運動平權。今（20）日適逢韓國大邱市身心障礙者體育會處長洪俊學率隊來台展開為期5天的「台韓身心障礙體育國際交流」。此次運動交流賽至今已邁入第十六屆，包括桌球、保齡球及特奧籃球等3項運動，期望透過國際交流平台，協助選手增進技術、突破自我並走向國際舞台。市府也將持續強化身心障礙運動的場域與資源支持，打造更友善、完善的訓練環境，培育更多具潛力的選手在國際賽事中發光發熱。

運動局補充，2025東京聽奧賽事如火如荼進行中，我國聽奧代表隊仍在各項比賽奮戰，此次賽會台中子弟兵還有籃球陳韋翔、田徑王裕鋐、桌球陳千霏等好手參賽，許樂也將於11月22日的女子組400公尺跨欄再度登場，期盼市民們與全國觀眾一起為選手加油，見證更多動人的體育時刻。