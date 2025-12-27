台中九天鼓神祭 音樂人齊聚迎新年

九天民俗技藝團31日舉行結合跨年夜的「送鼓神」祈福儀式。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄∕台中報導

九天民俗技藝團主辦「鼓神祭」，31日在九天文化園區登場。這場全台少數將廟會文化、在地信仰及搖滾音樂完整融合的主題音樂祭，結合跨年夜的「送鼓神」祈福儀式，打造一場兼具在地人情味與國際視野的跨年派對。

台中市新聞局長欒治誼說，「2024鼓神音樂祭」獲「BETTER FUTURE 2025雪梨設計獎」活動體驗類銀獎」，展現台中城市文化能量與創意魅力。九天「鼓神祭」吸引更多音樂節落腳台中，培育音樂人才、累積城市音樂能量，更多民眾親近並欣賞流行音樂，帶動音樂風潮。

「鼓神祭」依循傳統，將九天民俗技藝團收集一年中打斷的鼓棒與退役的戰鼓，堆疊成「送鼓神」火堆，在眾人圍繞與祝禱中點燃火焰，向鼓神與九天玄女娘娘致敬，感謝一整年的守護與演出。

「鼓神祭 2025」更首次跨國邀請日本重金屬樂團LOVEBITES鼓手 Drummer Haruna來台共演，「華人電音教父」羅百吉、原民搖滾河紋樂團Hbun、響Sound樂團、素蘭陣、鳳天神鼓等齊聚演出。在九天的鼓聲與送鼓神儀式旁，透過不同語言與節奏，傳達同一個主題「感謝這一年，迎向新一年」。

新聞局邀請民眾31日晚間齊聚九天文化園區（台中市大雅區清泉路99號），以最傳統的儀式送走舊年、迎接新年，與「鼓神祭」跨入2026，感受台中最具文化底蘊與國際魅力的跨年盛會。