台中也宣布了！ 盧秀燕：公立國中小營養午餐免費

台中市長盧秀燕宣布，台中115學年起公立國中小營養午餐免費。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕今天（8日）宣布115年度起公立國中小營養午餐免費，被問到是否跟進台北市，盧秀燕指出，免費營養午餐應該視為政府整體教育政策之一，台中教育預算占比六都第一，即使財政困難，也不能讓孩子輸在起跑點，會追加預算，籌措財源。（寇世菁報導）

台北市長蔣萬安宣布今年9月實施「公私立國中小營養午餐全面免費」後，多個縣市跟進，台中市藍綠議員立委紛紛建議市府跟進，市長盧秀燕8日上午臨時召開記者會表示，自己非常重視教育，教育預算占比六都第一，過去營養午餐免費，以照顧弱勢為主，但時代進步，免費午餐應視為政府整體教育政策的一環，應該由政府供應，就像課桌椅和校舍一樣，她說，即使台中財政非常辛苦，該做還是要做，再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子，她宣布，115學年度起，台中公立小學國中營養午餐免費，一餐以60至70元計算，預計21.4萬學生受惠，一年支出約25億至30億元，市府三月會向議會提追加預算。

媒體問是否跟進台北市，盧秀燕強調，六都中桃園最早宣布實施免費營養午餐，台北也宣布將實施，因為時機成熟，免費營養午餐是政府責任，也是教育趨勢。台中孩子不能輸在起跑點，一定要得到最好照顧，下定決心，籌措經費，實施免費營養午餐。

市府教育局則表示，115年度已編列近14億元學校午餐相關經費，包括弱勢學生全額午餐補助、營養午餐每餐5元加碼、每週水果10元補助，以及學校午餐使用國產可溯源食材獎勵金等，公立國中小午餐免費，將向議會提追加預算。