台中也能買韓國爆紅萬步鞋EPT！台中LaLaport限定快閃「聖水洞限定鞋款」必搶

韓國潮流品牌 EPT（East Pacific Trade） 自台北中山區開設台灣首間旗艦店後，迅速成為時尚圈焦點。緊接著，EPT 宣布於 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 1 月 6 日 期間，正式進駐瑪黑家居 LaLaport 台中店，打造品牌「首間」中南部為期三週的限定快閃店，再度掀起話題熱潮。

以塗鴉角色為靈感

本次快閃空間以品牌經典塗鴉角色 NIBBLE 為靈感，打造充滿玩味的互動裝置，包含鏡面自拍區與限定打卡活動「Nibble 翻轉 two」，完成指定任務即可獲得限定塗鴉兔貼紙，讓購物體驗多了份街頭趣味與收藏價值。

動物紋秋冬系列

鞋款陣容同步展出 2025 秋冬「動物森林」系列，將乳牛紋、動物肌理等自然元素融入 EPT 經典鞋型，為街頭輪廓注入溫潤而富層次的季節質感。當中 SANTOS 與 FAT 系列 透過更具存在感的材質與紋理細節，完整詮釋秋冬氛圍。

韓妞必搶聖水洞限定系列

最大亮點莫過於首次獨家引進的「聖水洞限定系列」。該系列搭載 EPT 獨家研發的 Ortholite® 四層鞋墊，被譽為韓國人氣「萬步鞋」，兼顧造型與長時間行走的舒適度。限定系列僅於快閃期間販售，建議售價 NTD$3,800，數量有限，售完即止。

此外，快閃店亦同步引進 韓國聖水洞限定版 SANTOS 經典德訓鞋，推出三款全新柔和配色，採用全麂皮設計，重新演繹復古輪廓，展現介於少女感與溫柔氣質之間的細膩街頭風格，為日常穿搭增添低調卻耐看的亮點。

標誌性款式換新裝

品牌熱賣款式同樣換上秋冬新裝，COURT 經典皮革板鞋「熊貓」 以俐落黑白對比打造乾淨都會感，成為秋冬最百搭的日常鞋款；而 SANTOS 德訓鞋「拿鐵」 則以暖棕色調詮釋復古精神，無論搭配牛仔、卡其或裙裝，都能輕鬆駕馭。





